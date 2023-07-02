7 نصائح من الدرك في حال انفجار أحد إطارات السيارة

يُعد انفجار أحد إطارات السيارة من الحوادث الخطيرة التي قد تقع أثناء القيادة، الأمر الذي يستوجب معرفة الطريقة الصحيحة للتعامل مع الموقف.

صفحة “طريقي” التابعة للدرك الوطني والمختصة في السلامة المرورية قامت بنشر مجموعة من النصائح التي تساعد في إﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ أﺣﺪ ﺍلإﻃﺎﺭﺍﺕ.

1- ﻋﻨﺪ ﺇﻧﻔﺠﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ الأمامية ستنحرف السيارة إلى الجهة التي انفجر فيها الإطار، ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺎﺩﺋﺎً ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﻮﺩ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﻘﻮﺓ. أما اذا انفجر اطار خلفي فالغالب أن السيارة ستستمر في السير في خط مستقيم.

2– ﺃﺑﻘﻲ ﻗﺪﻣﻚ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻭﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻀﻐﻄﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً، فلو وضعت قدمك على الفرامل بدرجة ولو خفيفة جدا ستنحرف السيارة إلى خارج الطريق وإذا انحرفت السيارة سيصعب اعادتها إلى الخط المستقيم.

3- ﺃﺑﻘﻰ ﺑﻤﺴﺎﺭﻙ ﻭﻻ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، اﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ويجب عليك تحمل الأصوات المزعجة الصادرة من السيارة.

4- ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﺫﺍﺕ ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻳﺪﻭﻱ، ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ‏ﺍﻟﺴﺮﻋﺎﺕ ﻟﻸﺩﻧﻲ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻭﻻﺗﻘﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻚ ﺗﺴﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺟﻴﺪﺍً، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﺫﺍﺕ ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺃﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ، ﻓﺴﻮﻑ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ.

5- ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﺑﻠﻄﻒ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.

6- إستخدم الإشارة الضوئية لتنبيه السائقين الآخرين للتوقف على جانب الطريق.

7- قم بتغير الإطار مع ضرورة وضع مثلث الإشارة المسبقة (التحذير للطوارئ) خلف السيارة.