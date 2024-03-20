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الجزائر

7 وزراء يجيبون على 32 سؤالا شفويا في البرلمان

الشروق أونلاين
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7 وزراء يجيبون على 32 سؤالا شفويا في البرلمان
أرشيف
المجلس الشعبي الوطني

يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، جلسة عامة يخصّصها لتوجيه 32 سؤالا شفويا إلى 7 وزراء.

وستتوزع الأسئلة الشفوية المبرمجة في هذه الجلسة، حسب ما ذكره بيان للمجلس، بالشكل التالي:

  • أربعة أسئلة (04) موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • خمسة أسئلة (05) لوزير المالية،
  • أربعة أسئلة (04) لوزير التربية الوطنية،
  • خمسة أسئلة (05) لوزير الشباب والرياضة،
  • خمسة أسئلة (05) لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
  • خمسة أسئلة (05) لوزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وأربعة أسئلة (04) لوزير الصحة.
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