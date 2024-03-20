7 وزراء يجيبون على 32 سؤالا شفويا في البرلمان
يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، جلسة عامة يخصّصها لتوجيه 32 سؤالا شفويا إلى 7 وزراء.
وستتوزع الأسئلة الشفوية المبرمجة في هذه الجلسة، حسب ما ذكره بيان للمجلس، بالشكل التالي:
- أربعة أسئلة (04) موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- خمسة أسئلة (05) لوزير المالية،
- أربعة أسئلة (04) لوزير التربية الوطنية،
- خمسة أسئلة (05) لوزير الشباب والرياضة،
- خمسة أسئلة (05) لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
- خمسة أسئلة (05) لوزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وأربعة أسئلة (04) لوزير الصحة.