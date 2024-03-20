7 وزراء يجيبون على 32 سؤالا شفويا في البرلمان

يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، جلسة عامة يخصّصها لتوجيه 32 سؤالا شفويا إلى 7 وزراء.

وستتوزع الأسئلة الشفوية المبرمجة في هذه الجلسة، حسب ما ذكره بيان للمجلس، بالشكل التالي: