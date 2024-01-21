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الجزائر
تعقبها تنظيم انتخابات للمجالس الشعبية الولائية

7 ولايات منتدبة ستكون كاملة الصلاحية خلال 2024

س. ع
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7 ولايات منتدبة ستكون كاملة الصلاحية خلال 2024
ح.م
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الأحد، أن ترقية الولايات المنتدبة إلى ولاية كاملة الصلاحية سيكون في غضون السنة الجارية، حيث سيتم تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتكييف المقرات وتحضيرها.
وأردف قائلا في هذا السياق، بأنه “يتم العمل على تنظيم انتخابات للمجالس الشعبية الولائية تخص الولايات المستحدثة والبلديات التابعة لها، وذلك بعد الاستحقاق الانتخابي الهام المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وعلى هامش تنصيبه رياض بن أحمد، واليا منتدبا لبوسعادة، والذي عين على إثر القرار الأخير لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بترقية سبع دوائر عبر الوطن إلى ولايات منتدبة، قال الوزير إن “الولايات المستحدثة مؤخرا لها علاقة بالمقاربة التنموية التي تنتهجها السلطات العليا للبلاد، القاضية بتقريب مركز القرار من المواطن وليس مجرد خلق للهياكل الإدارية”.
وأبرز مراد بأن “الهدف من ترقية هذه الولايات المنتدبة يعد تصورا لخلق تنمية محلية، وتنويع الاقتصاد باستغلال الإمكانيات الفلاحية والصناعية والسياحية لهذه المناطق”.
وأعطى الوزير تعليمات للوالي المنتدب لبوسعادة من أجل “دفع الحركة التنموية للمنطقة واستغلال كل قدراتها تنسيقا مع والي ولاية المسيلة، ومختلف المسؤولين المحليين والمجتمع المدني”.

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