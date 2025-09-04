-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
الديوان الوطني للإحصائيات:

7.2 بالمئة نسبة نموّ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر سنة 2024

الشروق أونلاين
  • 83
  • 0
7.2 بالمئة نسبة نموّ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر سنة 2024
أرشيف
تعبيرية

7.2 بالمئة هي نسبة نموّ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بقيمته الاسمية سنة 2024، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس عن الديوان الوطني للإحصائيات.

وذكر المصدر أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر ارتفع من 33.678,7 مليار دينار جزائري في عام 2023، إلى 36.103,5 مليار دينار جزائري في عام 2024. مسجّلا نموا بنسبة 7,2 بالمائة.

ويعرّف الناتج المحلي الإجمالي على أنه مجموع قیمة السلع والخدمات المنتجة داخل حدود دولة ما، خلال فترة زمنیة معیّنة.

ويعتبر من المؤشرات التي تعكس الحالة الاقتصادیة للدولة، حيث يمثل ارتفاعه زیادة في إنتاج السلع والخدمات. وبالتالي تطوّر قدرة الاقتصاد المحلي على خلق الثروة وتوفیر المزید من فرص العمل.

مقالات ذات صلة
رزيق يستقبل أمين عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية

رزيق يستقبل أمين عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية

“الضرائب” تحاصر مخاطر تبييض الأموال في سوق الذهب والأحجار الكريمة

“الضرائب” تحاصر مخاطر تبييض الأموال في سوق الذهب والأحجار الكريمة

وفود إفريقية رفيعة تصل إلى الجزائر للمشاركة في معرض التجارة البينية 2025

وفود إفريقية رفيعة تصل إلى الجزائر للمشاركة في معرض التجارة البينية 2025

الوزير الأول بالنيابة يترأس اجتماعا لتحديد إجراءات استيراد 10 آلاف حافلة

الوزير الأول بالنيابة يترأس اجتماعا لتحديد إجراءات استيراد 10 آلاف حافلة

تنصيب أمين رميني رئيسا جديدا لسلطة ضبط المحروقات

تنصيب أمين رميني رئيسا جديدا لسلطة ضبط المحروقات

وصول أول وفد مشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية إلى الجزائر

وصول أول وفد مشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية إلى الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد