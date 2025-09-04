7.2 بالمئة نسبة نموّ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر سنة 2024

7.2 بالمئة هي نسبة نموّ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بقيمته الاسمية سنة 2024، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس عن الديوان الوطني للإحصائيات.

وذكر المصدر أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر ارتفع من 33.678,7 مليار دينار جزائري في عام 2023، إلى 36.103,5 مليار دينار جزائري في عام 2024. مسجّلا نموا بنسبة 7,2 بالمائة.

ويعرّف الناتج المحلي الإجمالي على أنه مجموع قیمة السلع والخدمات المنتجة داخل حدود دولة ما، خلال فترة زمنیة معیّنة.

ويعتبر من المؤشرات التي تعكس الحالة الاقتصادیة للدولة، حيث يمثل ارتفاعه زیادة في إنتاج السلع والخدمات. وبالتالي تطوّر قدرة الاقتصاد المحلي على خلق الثروة وتوفیر المزید من فرص العمل.