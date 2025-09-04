7.2 بالمئة نسبة نموّ الناتج المحلي الخام للجزائر سنة 2024

7.2 بالمئة هي نسبة نموّ الناتج المحلي الخام للجزائر بقيمته الإسمية سنة 2024، حسب ما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات يوم الخميس.

وذكر المصدر أن الناتج المحلي الخام للجزائر ارتفع من 33.678,7 مليار دينار جزائري في عام 2023، إلى 36.103,5 مليار دينار جزائري في عام 2024. ما يعادل 269.3 مليار الدولار أمريكي.

بالمقابل، بلغ نمو الإقتصاد الجزائري 3.7 بالمئة في سنة 2024، يضيف الديوان. مشيرا إلى أن “هذا التطور، يعكس الحفاظ على ديناميكية اقتصادية إيجابية”.

“كما حقّق النمو خارج قطاع المحروقات، تحسنًا واضحًا. حيث ارتفع من 4.3 بالمئة في 2023، إلى 4.8 بالمئة في 2024. ما يُظهر تطورًا اقتصاديًا إيجابيًا يُبشر بالاستقرار والتنويع”، يقول المصدر ذاته.

ويعرّف الناتج المحلي الخام على أنه مجموع قیمة السلع والخدمات المنتجة داخل حدود دولة ما، خلال فترة زمنیة معیّنة.

ويعتبر من المؤشرات التي تعكس الحالة الاقتصادیة للدولة، حيث يمثل ارتفاعه زیادة في إنتاج السلع والخدمات. وبالتالي تطوّر قدرة الاقتصاد المحلي على خلق الثروة وتوفیر المزید من فرص العمل.