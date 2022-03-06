70 إنذارا لموزعي الأدوية بسبب مخالفة القوانين

كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، الأحد، عن إصدار 70 إنذارا ضد مؤسسات انتاج وتوزيع الأدوية، بسبب عدم احترامها لأحكام التسخيرات التي تقضي بضمان التموين المستمر بالأدوية المستخدمة في معالجة كوفيد-19.

وأوضح بيان للوزارة أن “فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية وكذا الفرق المختلطة وزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية, أجرت الفترة الممتدة من 18 يناير إلى 02 مارس أكثر من 80 عملية تفتيش لمؤسسات إنتاج وتوزيع الأدوية في وسط وشرق وغرب البلاد”.

وتندرج هذه العمليات التفتيشية في إطار متابعة تطبيق تسخيرة 18 يناير التي ترمي إلى ضمان التوفير والإمداد المستمر للصيدليات بالمواد الصيدلانية المدرجة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19.

وخلال هذه العمليات، لاحظت الفرق “العديد من الانتهاكات” تخص لاسيما الاحتكار والبيع المشروط. وعليه, “تم إصدار 70 إنذارا رسميا لمؤسسات توزيع الأدوية لعدم احترامها لأحكام التسخيرات, وإنذارين رسميين لمؤسسات الإنتاج الصيدلاني لعدم احترامها التزام بالإبلاغ عن البرامج التقديرية للتسليم” إضافة إلى “الغلق المؤقت لمؤسستين صيدليتين”. يضيف البيان.

من جانب آخر، وخلال نفس الفترة، تلقت مصالح المفتشية العامة للوزارة أكثر من 150طلبا تدخل عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، حسب البيان الذي أكد أنه سيتم “التكفل بمعالجة كل الطلبات بشكل منهجي”.

أما فيما يتعلق بمعالجة طلبات الاعتماد الخاصة بمختلف المؤسسات الصيدلانية بهدف جعلها متوافقة مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، نفذت فرق التفتيش، خلال نفس الفترة، 246 زيارة لمؤسسات توزيع الأدوية، منها 151 زيارة في وسط البلاد و63 في الشرق و32 في الغرب، حسب البيان.