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الجزائر

70 بالمئة من الاحتياجات الجزائرية للأدوية مصنع محليا

الشروق أونلاين
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70 بالمئة من الاحتياجات الجزائرية للأدوية مصنع محليا

أكد رئيس المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية، رضا بلقاسمي، إن الأدوية المصنعة محليا تغطي أكثر من 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.

وقال بلقاسمي لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى الاثنين إن “وزارة الصناعة الصيدلانية تمكنت خلال عام ونصف من وضع أسس تنظيمية وتشريعية جديدة لعبت دورا كبيرا في إنعاش الصناعة الصيدلانية التي حققت قفزة نوعية”.

وأضاف بقاسمي أن “الجزائر تحصي اليوم بفضل الاستثمارات التي أُنجزت حوالي 196 مؤسسة لإنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ما سهم في تقليص فاتورة الاستيراد”.

وفيما يخص مادة الأنسولين والأدوية الموجهة لعلاج السرطان والأمراض النادرة، أوضح بلقاسمي أن “مصالحه اتخذت إجراءات إستباقية لمواجهة ندرة هذه المواد وللحد من التذبذب، مع منح برامج الاستيراد ورفع الكميات مقارنة بمعدلات الاستهلاك العادي”.

من جانب آخر، أوضح “ضيف الصباح” أن معرض الجزائر الذي يعتبر الأول من نوعه حول الصناعة الصيدلانية والمقرر بداكار السنيغالية من 17 إلى 19 ماي الجاري والمنظم من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية بالشراكة مع وزارة التجارة وترقية الصادرات سيشارك فيه حوالي 70 مخبرا ويهدف لولوج السوق الإفريقية.

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