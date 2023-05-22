70 رجل أعمال يُرافقون الرئيس للبرتغال وهذه مجالات الشراكة المفتوحة

منتدى أعمال يُركّز على الصناعة البتروكيماوية والسياحة والمؤسسات الناشئة

حطّ قرابة 70 رجل أعمال من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وممثلي مؤسّسات خاصة وعمومية الرحال بلشبونة البرتغالية، لعقد منتدى أعمال جزائري برتغالي على هامش زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي ستدوم يومين.

وحسب ما علمته “الشروق”، تنقل مساء الاثنين 70 رجل أعمال جزائري إلى البرتغال لعقد منتدى أعمال جزائري برتغالي أغلبهم من تنظيم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بقيادة كمال مولى.

وسيتم خلال المنتدى، معالجة ملفات الشراكة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز بالدرجة الأولى والصناعة البتروكيماوية والمؤسسات الناشئة و”ستارتاب”، التي قطع فيها البرتغاليون أشواطا هامة، وكذا السياحة والصناعة بمختلف فروعها وتشعّباتها.

ويركز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مختلف زياراته إلى الخارج على ملف الاستثمار، من خلال اصطحاب وفود من رجال الأعمال والمستثمرين ومديري المؤسسات العمومية، لمناقشة فرص الشراكة وتوقيع عقود واتفاقيات جديدة وجلب مشاريع كبرى للجزائر التي تشهد منذ شهر أكتوبر المنصرم ديناميكية مختلفة للاستثمار، ومرحلة انطلاقة، بعد سن قانون استثمار جديد، يمنح جملة من التسهيلات والامتيازات للمستثمرين المحلّيين والأجانب، مع إعادة بعث الدبلوماسية الاقتصادية.

وخلال مُلتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة بالجزائر قبل أسبوع، كشف رئيس الوكالة الجزائرية للاستثمار عمر ركّاش عن تسجيل 57 مشروعا استثماريا أجنبيا منذ شهر أكتوبر المنصرم، بنسبة نمو تعادل 121 بالمائة، وبنسبة نمو تناهز 145 بالمائة في الوظائف الناجمة عن هذه المشاريع، فيما أماط اللثام عن المزايا التي تتيحها الجزائر للمستثمر الوطني أو الأجنبي.

وأدرج ركّاش هذا التوافد الكبير ضمن مسار اصلاح مناخ الاستثمار الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، والذي يتضمّن إجراءات عملية وملموسة، واصفا الجزائر بالسوق الأكبر في إفريقيا، من حيث البنى التحتية والموانئ والطرقات، والقوّة العاملة ومئات آلاف المتخرّجين من الجامعات والمعاهد ووفرة المواد الأولية تحت شعار: “استثمر في الجزائر، استثمر في مستقبل واعد”.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، الإثنين، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شرع في زيارة إلى البرتغال تدوم يومين، في إطار تعزيز علاقات التعاون وحسن الجوار بين البلدين ودفعها نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة البلدين.

من جهتها، أفادت الرئاسة البرتغالية عبر موقعها الرسمي، أنّه “بدعوة من رئيس الجمهورية البرتغالية، يقوم رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى البرتغال في إطار منظور مشترك لتعميق العلاقات الممتازة بين البلدين”.

وأضاف بأنّ “الرئيس تبون سيستهل زيارته، بعقد اجتماع رفقة نظيره البرتغالي في المقر الرئاسي بيليم بلشبونة، حيث سيتم التطرق إلى الملفات المدرجة على جدول الأعمال الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة ما تعلق بالقضايا الدولية والإقليمية، كما سيرافق الرئيس تبون في زيارته إلى لشبونة وفد هام من الحكومة ورجال الأعمال ومديري المؤسسات الاقتصادية الحكومية”.