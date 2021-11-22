70 مليار سنتيم تنتظر الخضر في كأس العرب

الفيفا تكشف عن مكافآت المنافسة

ستنتعش خزينة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمبلغ جد محترم عقب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العرب للفيفا المقررة بين 30 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر في قطر.

وستتحصل الفاف على مكافأة معتبرة من مشاركة أشبال الناخب الوطني، مجيد بوقرة،في هذه البطولة بعدما أن كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن سلم المكافآت المالية التي رصدتها للمنتخبات المشاركة، وذلك حسب الدور الذي ستصل إليه، ففي حالة تتويج الخضر بلقب بطولة العرب الفيفا فستجني الاتحادية الجزائرية لكرة القدم 5 ملايين دولار أمريكي ما يعادله بالعملية المحلية 70 مليار سنتيم، وهو مبلغ كبير هي في أمس الحاجة له نظرا للأزمة المالية التي تتخبط فيها حاليا،في ظل تراجع مداخيلها من عائدات الإشهار والممولين.

وستتقلص مكافأة المنتخب الوطني حسب المرحلة التي سيصل إليها من مشاركته في هذه البطولة، فسينال 3 ملايين دولار أمريكي حوالي 40 مليار سنتيم من تنشيطه المباراة النهائية، وفي حالة احتلاله المركز الثالث سيجني 2 مليون دولار حوالي 30 مليار سنتيم، وإذا ما جاء رابع الترتيب سينال مكافأة 1.5 مليون دولار أكثر من 20 مليار سنتيم.

وستحصل المنتخبات التي تحتل المركز الخامس وإلى المركز الثامن على 1 مليون دولار أمريكي ما يعادله بالعملة الجزائرية 14 مليار سنتيم، فيما خصصت الفيفا 750 ألف دولار للمنتخبات التي تأتي بين المركز التاسع والسادس عشرة، وأما بقية المنتخبات المشاركة التي ستحتل المراكز الأخيرة بين 17 و23 فستتحصل على نصف مليون دولار أمريكي.

وتعتبر المكافآت المالية للبطولة العربية محفزة جدا للمنتخبات المشاركة مقارنة بالجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا، الكان، علما أن بطل إفريقيا سيفوز ب4.5 ملايين دولار والوصيف سينال 2.5 مليون دولار، لكن القيمة المعنوية للقب الإفريقي تعد أثقل وأكثر أهمية من كأس العرب.

للإشارة، فإن المنتخب الوطني المحلي الذي تدعم بعدة نجوم من المنتخب الأول من العناصر المحترفة بطولات الخليج على غرار يوسف بلايلي وبغداد بونجاح ورايس مبولحي، سيشد الرحال إلى دبي لإجراء تربص قصير قبل خوض غمار بطولة العرب فيفا بداية من الفاتح ديسمبر، حيث سيسهل المحاربون مشوارهم في الدور الأول أمام منتخب السودان، ثم سيواجهون منتخب لبنان في اللقاء الثاني، وستكون المواجهة الثالثة قوية ضد منتخب مصر.

علما أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب قد كشفت عن مجسم كأس البطولة،ويتميز المجسم الخاص بكأس العرب، بصنعه من الذهب الخالص، كما أنه يتضمن خريطة الوطن العربي وكلمة “موطني”، وتموجات تحاكي طرق تجارة العرب.