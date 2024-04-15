70 مليون أورو لِتحويل آيت نوري إلى “السيتي”

تتفاوض إدارة نادي ولفرهامبتون مع نظيرتها لدى فريق مانشستر سيتي الإنجليزيَين، لِتحويل اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

واشترطت إدارة نادي “الذّئاب” استلام مبلغ 70 مليون أورو، لِتحويل آيت نوري إلى فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا.

وفي الطّرف المقابل، اقترحت إدارة نادي مانشستر سيتي دفع مبلغ مُعيّن إلى مسؤولي فريق ولفرهامبتون (أقلّ من القيمة المالية المذكورة أعلاه)، ومنحهم أيضا المدافع سيرجيو غوميز، نظير الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري.

ويرتبط اللاعب الدولي الإسباني سيرجيو غوميز (23 سنة) مع نادي مانشستر سيتي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وفي تقرير نشره الموقع الإنجليزي “فوتبال ترانسفرز” سهرة الإثنين، فإن المفاوضات لا تزال جارية بِهذا الشّأن. مُشيرا إلى أن مسؤولي الناديَين المحلّيَين أرسنال وليفربول يُراقبون السّباق، وقد يقتحمون المضمار، لِخطف ريان آيت نوري من “مخالب” إدارة فريق مانشستر سيتي.