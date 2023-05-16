-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كمال مولى
الجزائر
دربال يشدد على تحسين الخدمة العمومية

7000 زائر مهني للصالون الدولي لمعدات وتقنيات وخدمات المياه

ك. ل
  • 17
  • 0
7000 زائر مهني للصالون الدولي لمعدات وتقنيات وخدمات المياه

افتتحت، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الطبعة الـ18 للصالون الدولي لمعدات وتقنيات وخدمات المياه بمشاركة أزيد من 140 مؤسسة وطنية وأجنبية من 14 دولة.

وجرت مراسم افتتاح هذه التظاهرة بحضور وزير الري، طه دربال، مرفوقا بوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني.

وبهذه المناسبة، أبرز دربال أهمية هذا الصالون الذي يشكل “فضاء مناسبا للمبادلات” بين مهنيي القطاع، كونه يسمح باكتشاف المستجدات والابتكارات الأخيرة في مجال التسيير ومعدات الري.

وقال الوزير إن هذا النوع من التظاهرات الاقتصادية سيساهم في تحسين الخدمة العمومية في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والسقي الفلاحي.

من جهته، دعا عون المتعاملين أثناء جولته في أجنحة الصالون، إلى مضاعفة الجهود لبعث ديناميكية صناعية حقيقية.

وتم بهذه المناسبة تسطير برنامج ثري يتضمن ندوات تتناول محاور مهمة في سوق المياه مع العديد من المواضيع، لاسيما بخصوص تحلية مياه البحر وتطهير المياه المستعملة وإعادة استعمالها أو نوعية المنتجات.

ويشكل هذا الصالون الذي شهدت طبعته السنة الماضية توافد أزيد من 7000 زائر مهني، فرصة لاكتشاف الإنجازات الكبيرة في القطاع وآفاقه.

وشاركت مختلف الهيئات التابعة لوزارة الري في هذا الصالون على غرار وكالة التسيير المدمج لموارد المياه والديوان الوطنية للسقي وصرف المياه والجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والوكالة الوطنية للموارد المائية.

وسيتميز هذا الصالون الذي سيعقد إلى غاية 18 ماي بقصر المعارض الصنوبر البحري، بتبادل الخبرات بين الفاعلين الرئيسيين الجزائريين والأجانب في قطاع المياه.

مقالات ذات صلة
المقصيون من الترقوي المدعم يطالبون بالتحويل إلى صيغة عدل

المقصيون من الترقوي المدعم يطالبون بالتحويل إلى صيغة عدل

مطار الجزائر مركز عبور بين الكاميرون ومطارات أوروبا

مطار الجزائر مركز عبور بين الكاميرون ومطارات أوروبا

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 16 ماي 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 16 ماي 2023

أئمة يُــثَـمِّــنون مواجهة المخدرات في الميدان 

أئمة يُــثَـمِّــنون مواجهة المخدرات في الميدان 

اهتمام إفريقي وأوروبي بقاعدة الصيانة للجوية الجزائرية

اهتمام إفريقي وأوروبي بقاعدة الصيانة للجوية الجزائرية

مشروع تعديل قانون العطل أمام البرلمان للمناقشة الاستعجالية

مشروع تعديل قانون العطل أمام البرلمان للمناقشة الاستعجالية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد