704 شهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أيام السبت والأحد والإثنين، إلى 704 شهداء، مع إصابة 3900 آخرين بجروح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن العدوان أسفر عن استشهاد 78 طفلا و41 امرأة يوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع.

كما تسبب عدوان الاحتلال بنزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع. إلى جانب تدمير 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية تحت القصف.

بالمقابل، كبّدت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال ما يزيد عن 1000 قتيل ومئات الجرحى والأسرى. حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية، في ظل استمرار عملية “طوفان الأقصى”.