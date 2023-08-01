71 بالمائة من حاملي البكالوريا يحققون رغباتهم الأولى

وزير القطاع يعلن عن نتائج التوجيهات الجامعية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن قرابة الـ71 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا الجدد، الذين أتموا التسجيلات الأولية، تم توجيههم حسب رغباتهم الثلاث الأولى.

وفي ندوة صحفية حول نتائج عملية توجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2023، أعلن بداري عن فتح منصة نتائج توجيه الطلبة الجدد، حيث بلغت نسبة المسجلين الحاصلين على رغبتهم الأولى 38.57 بالمائة، وحصل 18.20 على رغبتهم الثانية، فيما حصل 13.93 على رغبتهم الثالثة.

أما بالنسبة للطلبة غير الموجهين، فبلغ عددهم أزيد من 5000 طالب، وهو الرقم الذي وصفه الوزير بـ “الضئيل”، مقارنة بالسنوات الماضية، معلنا أنه سيتم فتح المنصة لإدراج بطاقة رغبات جديدة ما بين 6 و8 أوت الجاري.

من جهة ثانية، أوضح أن المعدلات المرتفعة المحققة خلال بكالوريا دورة 2023، لا سيما بـ “تقدير ممتاز وجيد جدا وجيد”، دفعت مصالحه إلى رفع عدد المقاعد البيداغوجية، خاصة في الفروع الطبية والمدارس العليا والتخصصات ذات التسجيل الوطني.

كما عرفت التسجيلات، يضيف الوزير، ارتفاعا في نسبة الطلبة الموجّهين في ميدان العلوم والتكنولوجيا، حيث سجلت أعلى نسبة والمقدّرة بـ53.04 بالمائة، فيما سجل ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية نسبة 35.54 بالمائة، وميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 11.87 بالمائة.

أما بخصوص توزيع حاملي شهادة البكالوريا حسب مجالات التكوين الكبرى، فأحصت التسجيلات في الليسانس نسبة 70.01 بالمائة، وفي فروع العلوم الطبية 7.55 بالمائة، أما بالنسبة للتكوين القاعدي (المدارس العليا)، فبلغت نسبة المسجلين بها 4.33 بالمائة، وعرفت المدارس العليا للأساتذة نسبة 2.60 بالمائة من المسجلين.

وبالنسبة للتخصصات ذات التسجيل الوطني، فأوضح بداري أن بعض المدارس العليا، إلى جانب العلوم الطبية، عرفت ارتفاعا في المعدلات الدنيا للتسجيل، فبلغ أدنى معدل قبول بالنسبة لتخصص الطب 16.52 بالنسبة لبكالوريا علوم تجريبية، ومعدل 17 بالنسبة لشعبة الرياضيات، فيما تم تحديد أدنى معدل ضمن بكالوريا شعبة تقني رياضي بـ 17.34.

أما بالنسبة للصيدلة، فتم تحديد أدنى معدل لها بـ15.94 بالنسبة للعلوم التجريبية، ومعدل 16.41 لشعبة الرياضيات، و16.75 بالنسبة لبكالوريا تقني رياضي.

وبلغ معدل القبول في المدرسة العليا للإعلام الآلي 18.11، أما المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله، فبلغ 17.79.

من جهتها، التكوينات الجديدة عرفت إقبالا من طرف الطلبة، حيث استحدثت الوصاية 14 نقطة جديدة على مستوى 14 مدينة جامعية في شكل ملحقات، والتحق بالتكوين عن بُعد 1184 مسجل على مستوى 12 جامعة نموذجية، كما سجل 246 طالب ضمن شهادة جامعية مزدوجة على مستوى 6 جامعات كمرحلة أولى.

وفيما يتعلق بهدف تكوين 50 ألف مهندس في تخصصات الإعلام الآلي خلال 3 سنوات، فأعلن الوزير أنه تم تسجيل 28810 طالب للسنة الجامعية المقبلة، مقابل 22106 طالب خلال السنة الماضية.

وبعد الكشف عن نتائج توجيه الطلبة الجدد، ينتظر انطلاق التسجيلات النهائية عن بُعد من 5 إلى 10 أوت الجاري، كما سيتم إجراء المقابلات الشفوية بالمدارس العليا للأساتذة من 2 إلى 6 أوت. أما بالنسبة للاستفادة من الخدمات الجامعية ، فسيتم فتح التسجيلات عن بُعد ما بين 19 إلى 28 أوت، لتختتم العمليات بفرص التحويلات الخاصة ما بين 29 أوت إلى 1 سبتمبر القادم.