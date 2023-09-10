72 ساعة لإعلان قوائم المقبولين كأساتذة متعاقدين

11 و12 سبتمبر لدراسة الملفات والتنصيب في 17 سبتمبر

أسدلت وزارة التربية الوطنية، الأحد، الستار على التسجيلات الإلكترونية، التي تم فتحتها لفائدة خريجي الجامعات من حاملي شهادة الليسانس أو الماستر، وذلك قصد الالتحاق برتبة أستاذ متعاقد في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2023/2024، وسيتم الإعلان عن قوائم “المقبولين” والمؤهلين لدخول المرحلة الثانية للمنافسة على نيل ما يصطلح عليه “بالترتيب الاستحقاقي” في آجال أقصاها 72 ساعة، وفق “سلم تنقيط” موحّد وبناء على عدد المناصب المالية المفتوحة في كل طور ومادة.

وأفادت مصادر “الشروق”، أن الآجال القانونية التي فتحتها الوزارة الوصية لتمكين المترشحين من خريجي الجامعات حاملي شهادة الليسانس أو الماستر، للتسجيل عبر منصة رقمية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد التخصصات المطلوبة للتوظيف كمتعاقد، قد انقضت الأحد، وسيشرع رؤساء مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات بحجز المناصب الشاغرة المخصصة لعملية التعاقد حسب المرحلة التعليمية والمادة والمؤسسة التعليمية، عبر حسابهم في المنصة الرقمية، في آجال أقصاها 10 سبتمبر الجاري، على أن يتم ضبط ذات المناصب يوم 13 منه منتصف النهار بالمعالجة الآلية، من خلال حذف وإضافة المناصب التي تم استغلالها في عملية الدخول الولائي، مع أهمية موافاة مديرية الموارد البشرية بالوزارة بهذه الوضعيات، التي تستخرج من المنصة الرقمية موقّعة ومختومة من طرف مديري التربية للولايات.

وأضافت ذات المصادر، بأن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، مطالبة بالإطلاع ومراقبة قوائم المترشحين المعنيين في نفس البلدية مرتبة حسب الاستحقاق من خلال المنصة الرقمية، والتدقيق فيها والتأكّد من صحتها يومي 11 و12 سبتمبر، من خلال الوقوف على مدى تطابق المؤهل العلمي مع التخصص المطلوب للتوظيف، وذلك تحسبا لإشهارها.

وأكدت المصادر نفسها، أنه سيتم الإعلان عن النتائج في حدود يوم 13 سبتمبر، وذلك عن طريق إظهار كلمة “مقبول”، بمعنى أن الملف الرقمي للمعني بالأمر مستوفي الشروط، ومؤهل بذلك لدخول المرحلة الثانية للمنافسة على نيل ما يعرف “بالترتيب الاستحقاقي”، على أن يقوم مديرو التربية في أجل أقصاه الحادية عشر صباحا من يوم 17 سبتمبر، بتنصيب الأساتذة المتعاقدين المعنيين وتسليمهم نسخة من مقررات التوظيف بصفة متعاقدين، ونسخة من محاضر التنصيب المستخرجة من الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، على أن يتم تمكين المعنيين المقبولين من الإطلاع على تاريخ الالتحاق بمؤسساتهم التربوية من خلال حساباتهم عبر الفضاء الأخص بهم في آجال 16 من الشهر الجاري.

وفي سياق مغاير، سيتم الشروع في إجراء مداولات نهاية التكوين البيداغوجي، التحضيري للأساتذة المدمجين من الأحد 10 سبتمبر إلى غاية الـ14 منه، إذ تتكون لجنة نهاية التكوين من السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا، مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عضوا، وممثلين عن المكونين، عضوين.