73 حريقًا خلال 24 ساعة.. الحماية المدنية تواصل مكافحة 16 بؤرة عبر عدة ولايات

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية تسجيل 73 حريقًا للغطاء النباتي (غابات، أدغال وأحراش) خلال 24 ساعة، مؤكدة استمرار عمليات الإخماد في 16 حريقًا، فيما وُضعت 17 بؤرة تحت الحراسة بعد السيطرة عليها، وأُخمدت 40 حريقًا نهائيًا.

وحسب بيان للحماية المدنية بشأن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، تتواصل عمليات إخماد الحرائق في 7 ولايات هي: بجاية، البليدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، سوق أهراس وميلة، بإجمالي 16 حريقًا لا تزال قيد التدخل، فيما تُعد ولاية سكيكدة الأكثر تضررًا، بعد تسجيل عدة حرائق غابات وأدغال وأحراش عبر عدد من بلدياتها.

وفي سكيكدة، جرى إجلاء 3 عائلات تضم 12 شخصًا إلى أماكن آمنة، كما أُبعدت 12 عائلة بمنطقة أم الطوب كإجراء احترازي، مع إسعاف 20 شخصًا، بينهم 18 حالة ضيق في التنفس وحالتان تعرضتا لحروق في الأطراف السفلية.

أما في ولاية ميلة، فقد أُبعد 10 أشخاص من حي السيباري إلى مركز التكوين المهني، كما جرى إجلاء 6 عائلات تضم 60 شخصًا من مساكنهم إلى أماكن آمنة، في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة امتداد النيران.

وأوضحت الحماية المدنية أن 17 حريقًا وُضعت تحت الحراسة بعد السيطرة عليها، موزعة على ولايات باتنة، بجاية، سعيدة، سكيكدة، البويرة، تيزي وزو، عنابة، قالمة، معسكر، برج بوعريريج وميلة، مع مواصلة عمليات المراقبة لمنع تجدد اشتعالها.

وفي المقابل، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد 40 حريقًا نهائيًا عبر عدة ولايات، من بينها بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سعيدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الطارف، ميلة وعين الدفلى، بعد تدخلات متواصلة أسفرت عن السيطرة على مختلف البؤر المسجلة.