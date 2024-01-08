74 مليون دينار لتثمين الموقع الأثري تيمقاد

قال مسؤول متحف وموقع تيمقاد الأثري، شفيق بوغرارة، أنه تم رصد غلاف مالي يقدر بـ74 مليون دينار جزائري وذلك من أجل تثمين الموقع الأثري تيمقاد.

وفي تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين 8 جانفي، قال مسؤول متحف وموقع تيمقاد وزانة وإمدغاسن وطبنة، أن وزارة الثقافة والفنون تمول عملية إعادة تهيئة مدخل الموقع وضواحيه من ذلك إنجاز مركز استقبال به لتوجيه الزوار وتعريفهم بالمكان وما يحتويه ضمن برنامج مركزي.

وانتظر ذات المسؤول أن تنطلق أشغال هذه العملية بالموقع الأثري من طرف مختصين عما قريب، مؤكدا أن العملية ستحرص على المحافظة على خصوصيات ومميزات المكان مع مراعاة قيمته التاريخية والأثرية.

وتحدث المسؤول للوكالة عن الحركية الكبيرة التي شهدها موقع تيمقاد ومتحفه الذي يشتهر بقطع ولوحات من الفسيفساء النادرة في العالم خلال العام الماضي 2023. كما أبرز أن عدد زوار المدينة الأثرية بمتحفها الشهير خلال العام المنصرم بلغ حوالي 80 ألف سائح منهم 2.000 أجنبي من مختلف الجنسيات مقابل 700 سائح أجنبي في سنة 2022.

وتقع مدينة تيمقاد الأثرية على بعد 36 كلم شرق ولاية باتنة، وعلى بعد 418 كلم شرقة العاصمة الجزائر، وهي المدينة التي بناها الرومان سنة 100 ميلادية.

وتم تصنيف الموقع الأثري تاموقادي بتيمقاد تراثا عالميا في سنة 1982 و هو الموقع الذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ83 هكتارا كما يضم متحفا للفسيفساء به 86 لوحة من مختلف الأحجام بمساحة إجمالية تقدر بـ 1.12 مترا مربعا منها قطع نادرة وأخرى فريدة من نوعها.