75 مليون دولار قيمة جوائز كأس العالم للرياضات الإلكترونية

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس منذ الأسبوع الماضي، منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026. التي تجمع نخبة أندية ولاعبي الرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في البطولة أكثر من 2.000 لاعب من 100 دولة. يتنافسون على جوائز تتجاوز قيمتها المالية 75 مليون دولار، ضمن 24 لعبة إلكترونية.

وتضم المنافسة أبرز فئات الألعاب الإلكترونية، على غرار ألعاب التصويب (FPS)، وألعاب ساحة المعارك الجماعية الافتراضية (MOBA). والألعاب الإستراتيجية، وألعاب القتال، والسباقات، والألعاب الرياضية.

وإلى جانب المنافسات بين اللاعبين، تنشّط البطولة برنامجا من الفعاليات الجماهيرية والترفيهية. في تجربة تستقطب عشاق الألعاب الإلكترونية من مختلف دول العالم.