77 متضررا من الحرائق التي شهدتها ولاية قالمة

كشف محافظ الغابات لولاية قالمة، خلال تقديمه لعرض إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، خلال زيارته للولاية، للوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الحرائق الأخيرة، بالغطاء الغابي والنباتي، بمحمية بني صالح الطبيعية، بأن الإحصائيات الأولية تشير إلى وجود 77 متضررا، جراء اندلاع 25 حريقا على مستوى 11 بلدية من إقليم الولاية، مع نهاية الأسبوع الماضي، وأضاف محافظ الغابات بالولاية بأنه ومنذ 21 ماي الماضي، تم تسجيل اندلاع 206 حريق ما خلّف خسائر مادية معتبرة في الغطاء الغابي والنباتي وممتلكات المواطنين بالولاية، خاصة منهم الفلاحون وسكان المناطق الريفية.

وكانت ولاية قالمة قد شهدت بحر الأسبوع الماضي اندلاع سلسلة من الحرائق المدمرّة في مناطق متفرقة من إقليم الولاية وفي أوقات جد متفرقة، ما تسبب في تشتيت جهود فرق الإطفاء التي وضعت في أولى أولوياتها حماية أرواح المواطنين ثم ممتلكاتهم، مع حماية الكتل الغابية التي اندلعت فيها النيران وانتشرت بسرعة بسبب الرياح القوية، والارتفاع القياسي في درجة حرارة الجو، وكذا صعوبة التضاريس، خاصة بجبل ماونة ببلدية بن جراح وجبل بني صالح، ما استدعى تدخل مروحيتين للجيش الوطني الشعبي، لدعم جهود فرق الحماية المدنية وأعوان محافظة الغابات ومختلف الفرق التي شاركت في إخماد ألسنة اللهب التي طالت بعض الأجزاء من المحمية الطبيعية بجبل بني صالح، قبل أن يتم التحكم في تلك الحرائق التي خلّفت وفاة شخص بسبب استنشاقه للدخان الكثيف ببلدية عين العربي، وتخلف في كل موسم صيف دمارا في الكتل الغابية التي ظلّت تزخر بها الولاية على مدار عدّة عقود من الزمن.