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الجزائر

78 ألف طعن بالمحكمة العليا خلال سنة قضائية

ك. ل
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78 ألف طعن بالمحكمة العليا خلال سنة قضائية

عرف النشاط القضائي في المحكمة العليا، زيادة معتبرة، خلال السنة القضائية المنصرمة، حيث تم تسجيل قرابة 78 ألف طعن ما بين مدني وجزائي، فيما تم تسجيل أزيد من 64 ألف طعن خلال السنة التي سبقتها، حسب معطيات كشف عنها الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني.

وأكد ماموني خلال مراسيم افتتاح السنة القضائية التي جرت بمقر المحكمة العليا، تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن “النشاط القضائي في المحكمة العليا عرف زيادة معتبرة، بالنظر إلى عدد القضاة المشكلين للغرف والأقسام، إذ تم تسجيل السنة الماضية 77988 طعن ما بين مدني وجزائي، مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث تم تسجيل 64041 طعن”.

وأوضح أنه رغم هذه الزيادة، فإن نسبة الفصل في الطعون “جد معقولة بالنظر إلى التذبذب في تعداد القضاة”، مشيرا إلى أن عدد القضاة الذين غادروا المحكمة العليا بلغ “200 قاض كلهم من ذوي الخبرة والدراية بالعمل القضائي، مقابل تعويضهم بـ55 قاضيا من زملائهم الجدد الذين يتطلبون فترة تأهيل وتكوين لمباشرة مهامهم”.

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