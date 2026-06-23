781 عارضاً من 36 دولة في الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

تشهد الطبعة الـ 57 لمعرض الجزائر الدولي، التي أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تدشينها، مشاركة 781 عارضاً من الجزائر و36 دولة أجنبية، على مساحة إجمالية تفوق 35 ألف متر مربع، ما يؤكد مكانة التظاهرة كأبرز موعد اقتصادي وطني لعرض القدرات الإنتاجية وتعزيز الشراكات واستقطاب الاستثمارات.

وتنظم هذه الطبعة، الممتدة من 22 إلى 27 جوان 2026، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبشعار “الثقة والاستقرار من أجل نمو مستدام”، من قبل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بالتعاون مع شركة الجزائر للمعارض “صافكس”، فيما تحل إسبانيا ضيف شرف لهذه الدورة.

وبحسب البطاقة التقنية للتظاهرة، يبلغ عدد العارضين 781 عارضاً، منهم 579 عارضاً وطنياً و202 عارض أجنبي، موزعين على مساحة إجمالية تقدر بـ 35.347 متر مربع.

وتسجل المشاركة الأجنبية حضور 36 دولة من مختلف القارات، تشمل في أوروبا إسبانيا وتركيا وفرنسا وسويسرا والبرتغال وإيطاليا وألمانيا، وفي آسيا الصين وفيتنام وإندونيسيا وأذربيجان.

كما تضم المشاركة الإفريقية كلاً من النيجر وموزمبيق وأنغولا وتشاد وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو وغانا وأوغندا وزيمبابوي والسنغال وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا، إلى جانب مشاركة دول من الأمريكيتين هي نيكاراغوا والأرجنتين والبرازيل وكندا وكوبا.

أما الدول العربية المشاركة فتتمثل في سلطنة عمان والأردن وتونس وموريتانيا وفلسطين والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة العربية السعودية.

وعلى المستوى الوطني، يشارك 579 عارضاً يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، يتقدمها قطاع الطاقة والكيمياء والبتروكيمياء بـ 98 عارضاً على مساحة 3.905 متر مربع، يليه قطاع الصناعات الغذائية والتغليف بـ 95 عارضاً على مساحة 4.208 متر مربع، ثم قطاع الخدمات بـ 78 عارضاً على مساحة 4.321 متر مربع.

كما يشارك قطاع الأشغال الكبرى والبناء والأشغال العمومية بـ 65 عارضاً، وقطاع الصناعات الميكانيكية والحديد والصلب والجماعات المحلية بـ 58 عارضاً على مساحة 4.575 متر مربع، والصناعة التقليدية بـ 56 عارضاً، إضافة إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية بـ 38 عارضاً على مساحة 6.357 متر مربع، وهي أكبر مساحة مخصصة لقطاع واحد في المعرض.

وتشمل المشاركة الوطنية أيضاً الصناعات التحويلية بـ 28 عارضاً على مساحة 1.244 متر مربع، والصناعات العسكرية بـ 19 عارضاً على مساحة 3.091 متر مربع، إلى جانب فضاء الشراكة الذي يضم 19 عارضاً على مساحة 2.493 متر مربع، وفضاء البيع بـ 25 عارضاً على مساحة 726 متراً مربعاً.

وتعكس هذه الأرقام حجم الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، والدور المتنامي لمعرض الجزائر الدولي كمنصة لعرض الإمكانات الإنتاجية الوطنية وتوسيع فرص التعاون والاستثمار بين المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب.