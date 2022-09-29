8 أحزاب ليبية تصدر بيانا حول مواقف الجزائر من الأزمة

أشادت 8 احزاب ليبية، الأربعاء، بما أسمته الدور الإيجابي الذي تلعبه الجزائر لإنهاء الأزمة في بلادها، ودعمها لخيار الانتخابات، معربة ‘عن أملها أن يكون الملف الليبي ضمن أجنندة القمة العربية القادمة، لتكريس سيادة ووحدة ليبيا.

وجاء ذلك في بيان مشترك لهذه الأحزاب المنضوية تحت لواء “شبكة التواصل لمجموعة أحزاب سياسية ليبية”، عقب لقاء مع السفير الجزائري سليمان شنين بطرابلس.

وحسب البيان “أكد الطرفـان خلال اللقـاء على أهمية العلاقـات الأخوية بين الشعبين الشقيقين (الليبي والجزائري)، والقائمة على البعد التاريخي والعمق الاستراتيجي وتقدير المصالح المشتركة للشعبين”.

وأضاف “بهذه المناسبة؛ يشدد رؤساء أحزاب الشبكة على أهمية الدور الإيجابي الذي تقوم به دولة الجزائر في الدفع نحو حل شامل ينهي حالة الانقسام والصراع في ليبيا، وعلى دعم الجزائر لخيار الانتخابات لتجديد الشرعية السياسية المنبثقة عن الشعب الليبي”.

وحسب هذه الأحزاب “في الوقت الذي نشـيـد فيـه بالموقف الجزائري الداعم للشعب الليبي، نتمنى لدولة الجزائر التوفيق والنجاح في استضافة القمة العربية المزمع عقدها في الأول من شهر نوفمبر القادم، آملين أن يكون الملف الليبي من ضمن القضايا الرئيسية التي سيناقشها هذا المؤتمر، وذلك بتأكيده على وحدة وسيادة ليبيا. وحق وحرية الشعب الليبي في تحديد مستقبله واختيار النظام السياسي الذي يرتضيه ويحقق طموحاته في حياة حرة، كريمة، أمنة، مستقرة، ومزدهرة”.