8 أخطاء تتسبب في اشتعال السيارة بمحطات الوقود

يرتكب سائقو السيارات العديد من الأخطاء التي تبدو بسيطة ولكنها تؤدي إلى اشتعال مركباتهم في محطات الوقودالأمر الذي يتسبب في كارثة خاصة في فصل الصيف.

فقد يبدو ترك محرك السيارة في حالة التشغيل أثناء التزود بالبنزين أمرا لا يستحق القلق، ولكنه قد يكلف اندلاع حريق في السيارة،وهذا ما أكدته الدراسات التي قالتإن الانبعاثات التي تتطاير من الخزان أثناء تعبئته بالوقود في غاية الخطورة نظرا لقابليتها للاشتعال، بحسب ما نشرته apoce.

كيف تتصرف في محطات الوقود؟

– إطفاء السجائر قبل الدخول إلى محطة البنزين لأن الحرارة الصادرة عن السيجارة كفيلة بإشغال انبعاثات البنزين المتطايرة أثناء تعبئة السيارة.

– عدم ترك السيارة بعد البدء في عملية تعبئة الوقود والمغادرة، فوجودك بجوار السيارة سيجعلك تتدخل في حال وقوع أي مشكلة قد تمنع بها كارثة.

– استخدام الهاتف المحمول، فالترددات التي يصدرها الهاتف المحمول قد تكون في وقت معين في غاية الخطورة، وقد تجعل طبيعة المواد المشتعلة غير مستقرة مما يتسبب في اشتعال السيارة.

– لا تقم بتعبئة الوقود في أي أوعية خارجية غير مخصصة لحمل الوقود مثل “زجاجات المياه أو جراكن المياه”، لتحتفظ بها في حقيبة السيارة.

هذه الأوعية ستتآكل بفعل الوقود لما يحتويه من مواد كيميائية تتفاعل معها، وهو ما قد يعرضك للخطر على الطريق.

– ترك محرك السيارة يعمل، يعد من أخطر الأشياء التي قد تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

– ترجل من السيارة أثناء تعبئتها بالوقود بعد أن تقوم بإطفاء المحرك، وخذ خطوة إلى الخلف أثناء ملء الخزان لتكون بمنأى عن الخطر حال اشتعال النيران لأي سبب خارج عن الإرادة.

– بالنسبة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي يجب التأكد من حزام أسطوانة الغاز أنه جيد لمنع تعرض السائق لمخاطر.

– عدم وجود السائق أو أي أحد داخل السيارة أثناء عملية تموين الغاز الطبيعي ويجب التأكد من سلامة وصحة أسطوانة الغاز، وفق ما نشرته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ما هو أنسب وقت لملء الوقود في الصيف؟

يرى بعض الخبراء أن تزويد السيارة بالوقود خلال الليل هو الأفضل، حيث درجات الحرارة تكون قد تدنت بشكل كبير، ولا تكون أشعة الشمس مسلطة على الخزان.

كما ينصح بعدم ملء خزان السيارة إلى آخره حتى لا يتمدد البنزين داخل الخزان ويتسرب إلى الخارج فيؤدي إلى حدوث عدد من الأضرار مثل تلف دهان السيارة أو حدوث حريق، حسب موقع car.mallaky.

ماهي الأشياء التي يجب تفحصها في الصيف؟

– يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى حدوث أعطال خطيرة في السيارة، لذلك افحص نظام التبريد، بما في ذلك الرادياتير وغطاء الضغط، للتأكد من أنهم في حالة جيدة.

– افحص الخراطيم والأحزمة بحثا عن علامات الشقوق والتآكل.

– حافظ على رطوبة المركبة عن طريق التحقق من مستويات الوقود المناسبة والبحث عن علامات التسرب، وخاصة سائل التبريد.

– فكر في إحضار المزيد من سائل التبريد والزيوت والسوائل معك، خاصة إذا كنت تقوم برحلة في منطقة مقفرة.

– يؤدي الطقس الحار إلى زيادة الحمل على سيارتك، لذا فإن دفعها للقيادة بسرعات عالية يمكن أن يؤدي إلى تآكلها بشكل أكبر.

– تحقق من مكيف الهواء وما إذا كان يعمل بصورة جيدة.

– النظارات الشمسية ليست مجرد إكسسوارات لتبدو رائعا، يمكنها أيضا مساعدتك في تجنب وهج الشمس الذي قد يتسبب في وقوع حوادث لأنه يضعف الرؤية.

– إذا بدأ مقياس درجة حرارة سيارتك في الخروج عن نطاق السيطرة، فأنت بحاجة إلى الحصول على المساعدة، لأن محرك سيارتك معرض لخطر ارتفاع درجة الحرارة.

– إذا كان المقياس الخاص بك في المنطقة الحمراء أو بالقرب منها، فيجب عليك التوقف عن القيادة، حيث أن المحرك أصبح ساخنا.

– الشمس الحارقة قاسية على ماسحات الزجاج الأمامي، لذلك استبدلها إذا تعرضت للتآكل.

– يعد تغيير الزيت أمرا مهما للصيانة على مدار العام، لأنه يساعد السيارة على منع ارتفاع درجة الحرارة، وتشحيم الأجزاء المتحركة بأمان.

– يمكن أن يؤدي انخفاض الضغط في الإطارات إلى انفجارها، لذلك افحصها بانتظام يمكنك القيام بذلك في كل مرة تزور فيها مضخة البنزين.

– ابحث عن علامات فشل البطارية، بما في ذلك الأضواء الخافتة عند بدء التشغيل، واستنزاف الطاقة عند تشغيل مكيف الهواء، والتدوير البطيء عند بدء التشغيل.

– إذا دخلت سيارتك في وضع “السخونة الزائدة”،أوقف السيارة وأركنها في الظل حتى تنخفض حرارتها

– تجنب التحميل الزائد على سيارتك واحرص على عدم تجاوز حد الحمولة المقبول، وفقا لموقع defensivedriving.