8 أخطار يسببها الاختناق المروري و8 حلول للإفلات منه

يُعد الاختناق المروري في الطرق، مشكلة رئيسية في معظم مدن العالم، مما يؤدي إلى أمراض خطيرة، وزيادة هدر الوقود، وخسائر مالية وإنتاجية.

وقد أظهرت الدراسات الحديثة زيادة معدلات الاعتلال والوفيات للسائقين والركاب والأفراد الذين يعيشون بالقرب من الطرق الرئيسية.

فكيف تؤثر زحمة السير على تلوث الهواء، وعلى النشاط الاقتصادي؟ وماهي الحلول المقترحة للإفلات منه؟

التلوث

تلوث الهواء المتزايد الناتج عن احتقان المركبات يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والتهاب الشرايين، مما يزيد من حوادث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأدى التلوث البيئي، إلى وفاة 3.7 مليون شخص في العالم سنة 2012، وفق منظمة الصحة العالمية.

تعطل سيارات الإسعاف

تتعثر سيارات الإسعاف الصاخبة أحيانا خلف الاختناقات المرورية الطويلة، في اللحظة التي يكون فيها شخص ما تحت الخطر أو مهدد بالموت.

التعدي على الفجوات

يحاول بعض السائقين المتهورين أو المتوترين التعدي على أصغر الفجوات المتاحة مما يؤدي إلى إتلاف المركبات الأخرى، وفقا لموقع medium.

حوادث القيادة المشتتة

يستعمل الكثير من السائقين هواتفهم عندما يكونون عالقين في حركة المرور، الامر الذي يشتت انتباه السائقين مما يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الاصطدام.

حوادث الدوران

يقوم بعض أصحاب السيارات اتخاذ منعطف في عملية البحث عن طريق بديل، مما يزيد من خطر التعرض لخطر الاصطدام بحركة المرور القادمة، علاوة على ذلك، يمكن أن تصطدم بالمركبات أثناء الرجوع للخلف، وفقا لموقع hoffmannpersonalinjury.

استهلاك الوقود

لا يؤدي الازدحام المروري إلى زيادة استهلاك الوقود فحسب، بل يؤدي أيضا إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء الخارجي.

الوفاة المبكرة

ثبت أن ضوضاء المرور تزيد من خطر الوفاة على المدى القصير من أمراض معينة في القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأنظمة الهرمونية.

إبطاء الأنشطة الاقتصادية

تتسبب زحمة السير في إبطاء الأنشطة الاقتصادية عن طريق تقليل ساعات العمل والإنتاجية، كما تؤخر التنمية الاقتصادية، وترفع تكلفة المعيشة في المجتمع، بحسب موقع reimaginingeducation.

كيف تفلت من الاختناق المروري؟

-تعرّف على الطرق التي تؤدي إلى نفس وجهتك.

– استخدم الخرائط أو تطبيقات الهاتف للبحث عن الطرق الممكنة.

– اسأل الآخرين عن الطرق التي يسلكونها لتجنب الازدحام المروري.

– تجنب وقت الذروة التي تبدأ من ساعات الصباح الباكر وأواخر فترة بعد الظهر، حيث تُعد أسوأ أوقات المرور في معظم المواقع.

– إذا كان عليك القيادة خلال ساعة الذروة، فحاول الحفاظ على تدفق حركة المرور من خلال السير بسرعة ثابتة.

– اسأل مديرك في العمل عما إذا كان يمكنك تغيير ساعات العمل، بحيث تأتي وتغادر مبكرا ولاحقا للتغلب على الازدحام المروري في ساعة الذروة.

– استخدم وسائل النقل السريعة كالمترو والقطار، بدل التنقل بسيارتك.

– إذا كانت المسافة يمكن قطعها سيرا على الأقدام، فلا داعي لأن تستعمل سيارتك، ويمكنك استخدام الدراجة، خاصة وأنها ممتعة وصحية، بحسب النصائح التي اقترحها موقع wikihow.