8 أسباب تجعلك تعاني من إجهاد العين

قد تشعر عيناك بالتعب أو التهيج بعد التركيز بشكل مكثف على الهاتف المحمول أو الحاسوب أو قيادة السيارة لوقت طويل، وهو ما يُعرف بـ “إجهاد العين”.

ويُعرف هذا الاضطراب الناتج عن استخدام الأجهزة الرقمية باسم متلازمة رؤية الكمبيوتر أو إجهاد العين الرقمي، ويمكن علاجه بطرق بسيطة ودون تدخل جراحي.

الأسباب الشائعة لإجهاد العين

تشمل الأسباب الشائعة لإجهاد العين ما يلي:

– التركيز على مهمة واحدة لوقتطويل، مثل القيادة أو القراءة، أو مشاهدة الهاتف المحمول.

– التواجد في بيئة غير مضاءة بشكل كاف، سواء كانت خافتة جدا أو مشرقة جدا.

– الشعور بالتوتر أو التعب.

– ضعف الرؤية أو مشاكل في العين مثل جفاف العين.

– الحفاظ على وضعية سيئة عند مشاهدة جهاز رقمي.

– حمل جهاز رقمي بعيدا جدا أو قريبا جدا من العينين.

– التعرض لكميات كبيرة من الضوء الأزرق، وهو الضوء المنبعث عادة من الأجهزة الرقمية.

– عرض شاشة لا تحتوي على إضاءة مضبوطة بشكل صحيح، وفقا لموقع healthline.

ما هو الضوء الأزرق؟

هو ضوء مرئي بطول موجة يتراوح بين 400 و450 نانومتر، وهو مثير للقلق لأنه يحتوي على طاقة أكبر لكل فوتون من الضوء مقارنة بالألوان الأخرى في الطيف المرئي، أي الضوء الأخضر أو الأحمر.

ومن المرجح أن يسبب الضوء الأزرق، عند تناول جرعات عالية بما فيه الكفاية، ضررا عند امتصاصه بواسطة خلايا مختلفة في الجسم، حسب موقع health.harvard.

ماهي أعراض إجهاد العين؟

تشمل أعراض إجهاد العين ما يلي:

ـ عيون مؤلمة أو متعبة أو حارقة أو تعاني من الحكة.

ـ عيون دامعة أو جافة.

ـ عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

ـ صداع.

ـ ألم في الرقبة أو الكتفين أو الظهر.

ـ زيادة الحساسية للضوء، وهو ما يسمى رهاب الضوء.

صعوبة في التركيز

الشعور بعدم القدرة على إبقاء العينين مفتوحتين، وفق ما نشره موقع mayoclinic.

ما هي مضاعفات إجهاد العين؟

عندما تتعامل مع الأجهزة الرقمية لوقت طويل، فإنك تعرض نفسك للضوء الأزرق، مما يسبب لك:

ـ مشاكل في شبكية العين.

ـ إعتام عدسة العين.

ـ الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

ـ اضطرابات النوم.

كيف تحمي نفسك من إجهاد العين؟

هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها للمساعدة في منع إجهاد العين، منها:

– تحويل تركيزك إلى شيء آخر غير النشاط كل 20 دقيقة، ما تركز عليه يجب أن يكون على بعد 20 قدما، ويجب أن تنظر إليه لمدة 20 ثانية على الأقل، وهذا ما يُعرف بقاعدة 20-20-20.

-ابتعد عن أي نشاط مكثف لعدة ساعات خلال اليوم.

– يساعد الرمش المتكرر على ترطيب الأعين، وتوزيع الدموع بالتساوي عبر القرنية، وإزالة أي حطام أو مهيجات.

– تعد الإضاءة المناسبة أمرا بالغ الأهمية لتقليل إجهاد العين وإرهاقها، خاصة للأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا في العمل على الأجهزة الرقمية.

– وضعية الجلوس الصحيحة ضرورية لصحتك، خاصة إذا كنت تقضي وقتا طويلاأمام الكومبيوتر.

– يعد الحصول على قسط كاف من النوم أمرا ضروريا للحفاظ على صحة العينين، لأن قلة النوم تؤدي إلى إجهاد العين، وجفافها وإرهاقها.

– تعتبر تمارين العين طريقة رائعة للمساعدة في تقليل إجهاد العين، يتضمن أحد التمارين التركيز على جسم بعيد لبضع ثوان ثم إعادة التركيز على جسم أقرب لبضع ثوان، وتكرار ذلك عدة مرات.

– استشر الطبيب حول ارتداء نظارات طبيبة تساعدك على التقليل من ارهاق العينين، بحسب موقع close-to-nature.