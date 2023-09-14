8 أسباب تجعلك تنظفين الأواني المتسخة قبل الصباح

يعتبر تنظيف الأواني عملا روتينيا غير محبب للكثير من النساء، لذلك يتعمدن تركها متسخة طول الليل، ما يجعلها بيئة مناسبة لنمو البكتريا وانتشارها.

لذلك ينصح خبراء الصحة بتنظيف الأواني والمطبخ بعد تناول الطعام مباشرة لتفادي الوقوع في هذه المشاكل:

نمو البكتيريا

تنمو البكتيريا في الأطباق المتسخة بسرعة مضاعفة في أقل من 20 دقيقة.

عندما تنتهي البكتيريا المغسولة في الحوض، فإنها تتكاثر بفضل الرطوبة والمواد وبقايا الطعام التي توفر للبكتيريا ظروف نمو مثالية.

كائنات دقيقة

من الممكن العثور على الكائنات الحية الدقيقة الضارة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا في أدوات المطبخ التي تستخدم بانتظام لإعداد الطعام.

فئران وصراصير

تجذب الأطباق والأواني وبقايا الطعام الفوضوية الموجودة في المطبخ لوقت طويل الصراصير والفئران وأنواع مختلفة من الحشرات المقززة.

الشعور بالتوتر

ترك الأواني بدون تنظيف ليوم كامل يجعل المرأة تشعر بالتوتر حتى وإن لم تعرف مصدره، أما العكس، فيجعل المطبخ جذابا بصريا ويمنع أي روائح قد تنجم عن الأطباق غير النظيفة.

رائحة كريهة

تتسبب الأطعمة الفاسدة التي تبقى ملتصقة بالأواني، رائحة كريهة في المطبخ، تشبه رائحة سلة المهملات.

تصلب الطعام

شيء واحد يمكنك القيام به هو شطف الأطباق المتسخة بعد تناول الوجبات حتى لا تتصلب وتشكل قشرة يصعب إزالتها.

ستوفرين على نفسك الكثير من الوقت والجهد والطاقة والمال من خلال الحفاظ على أطباقك خالية من الأوساخ والبقع، بحسب موقع yourniftyhome.

الطاقة السلبية

تجذب الأطباق المتسخة التي تترك طوال الليل الطاقة السلبية إلى المنزل وتخلق صراعا وتوترا داخل المنزل.

حدوث حساسية

أشارت دراسةٌ سويدية، إلى أنّ الأطفال الذين ترعرعوا في منازل تغسل الأطباق يدويا، يَقِلُّ خطر إصابتهم بمُختلف أنواع الحساسية عن نُظرائهم، نظرا لتعرضهم إلى ميكروبات أكثر، وفقا لموقع publications.