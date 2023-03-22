-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
لجنة الأهلة بالجزائر تعلن الخميس أول أيام رمضان
اقتصاد

8 أسلاك غير معنية بالاستفادة من عطلة إنشاء مؤسسة خاصة

محمد عبد المؤمن
  • 654
  • 0
8 أسلاك غير معنية بالاستفادة من عطلة إنشاء مؤسسة خاصة
أرشيف
عطلة للموظفين لإنشاء مؤسسات خاصة

يستثنى من الاستفادة من العطلة الممنوحة للموظفين لإنشاء مؤسساتهم الخاصة،  الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة، حسب ما ينصّ عليه مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول.

المرسوم المؤرخ في 5 مارس 2023، والصادر في العدد الـ15 من الجريدة الرسمية، يحدّد كيفيات استفادة الموظفين من عطلة مدّتها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 6 أشهر، لإنشاء مؤسساتهم الخاصة.

ويستثني المرسوم موظفي الأسلاك التالية:

  • الأمن الوطني،
  • الحماية المدنية،
  •  إدارة الـسجون،
  •  إدارة الجمارك،
  •  إدارة الغابات،
  • أمن الاتصالات الـسلكية واللاسلكية،
  •  المواصلات الـسلكية واللاسلكية الـوطنية،
  • الأعوان الدبلوماسيين والـقـنـصـليين.

كما يشترط المرسوم للاستفادة من العطلة:

  • أن يقل سنّ الموظف عن 55 سنة عند تاريخ إيداع الطلب،
  • وأن يثبت أقدمية مدّتها 5 سنوات،
  • وأن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة، وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة.

ويحتفظ الموظف المستفيد من هذه العطلة، بحقّ الاستفادة من حقوقه في التأمين على المرض في نظام الأجراء، لمدة سنة مدنية واحدة.

وفي حالة التمديد الاستثنائي لمدة العطلة، يمكن للموظف، أن يستفيد من هذا الحقّ، بشرط دفع اشتراكات شهرية تحسب على أساس نسبة 13 بالمئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

مقالات ذات صلة
هكذا ردّ مديرو الجمارك والضرائب وأملاك الدولة بخصوص الرقمنة

هكذا ردّ مديرو الجمارك والضرائب وأملاك الدولة بخصوص الرقمنة

بالفيديو.. سفير الجزائر لدى إيطاليا يتحدث عن أسعار سيارت فيات المصنعة محليا

بالفيديو.. سفير الجزائر لدى إيطاليا يتحدث عن أسعار سيارت فيات المصنعة محليا

تراجع الصادرات الأوروبية نحو الجزائر بنسبة 45 بالمائة

تراجع الصادرات الأوروبية نحو الجزائر بنسبة 45 بالمائة

فرصة لـ100 رجل أعمال جزائري للاستثمار في النيجر

فرصة لـ100 رجل أعمال جزائري للاستثمار في النيجر

تطوير الهيدروجين.. محور ورشة عمل لوزارة الطاقة هذا الخميس

تطوير الهيدروجين.. محور ورشة عمل لوزارة الطاقة هذا الخميس

.. أسعار السيارات نحو الانخفاض

.. أسعار السيارات نحو الانخفاض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد