8 أمراض شائعة قد تصاب بها في الصيف

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على صحة الكثير من الناس، وخاصة كبار السن والرضع والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق والمصابين بأمراض مزمنة.

فقد تؤدي الحرارة إلى الإرهاق وضربة الشمس، وتفاقم الامراض الجلدية والتهاب العيون، ويمكن الوقاية إلى حد كبير من الآثار الصحية الضارة الناجمة عن الطقس الحار من خلال ممارسات الصحة العامة الجيدة.

لماذا تكثر الأمراض في الصيف؟

تقول الطبيبة الاسبانية كارمن جودار،”إن الناس يخرجون في فصل الصيف إلى الشوارع لقضاء أوقات فراغهم في الحدائق وحمامات السباحة والأماكن المفتوحة والاستمتاع بها”.

تابعت “غير أن هذه الأماكن يمكن أن تكون مصدرا لبعض الأمراض، بسبب تكاثر الحشرات أو الاستخدام المتزايد للماء”، وفق موقع aljazeera.

ضربة الشمس

إذا تعرضت لأشعة الشمس لفترة طويلة فقد تشعر بالضعف أو الدوخة أو الصداع أو جفاف الجلد أو التشنجات أو زيادة معدل ضربات القلب.

في هذه الحالة، يجب الامتناع عن الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 مساء.

وإذا كان يجب عليك الخروج، فتأكد من تغطية نفسك بشكل كاف ولكن لا تبالغ، لأن ذلك قد يحبس حرارة الجسم في الداخل ويجعل الحالة أسوأ.

حروق الشمس

عندما تتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، يمكن للأشعة فوق البنفسجية الضارة أن تخترق بشرتك الحساسة مما يؤدي إلى حالة تسمى حروق الشمس.

تتميز هذه الحالة بحكة وجفاف واحمرار في الجلد أو ظهور بثور، يمكن أن يصاحب الأمر غثيان أو حمى أو قشعريرة.

يمكنك وضع كريم جيد للوقاية من الشمس مع عامل حماية من الشمس (SPF) أقوى قبل 20 دقيقة من الخروج في الشمس،وتأكد أيضا من ترطيب الجلد بشكل صحيح.

الطفح الجلدي

من أكثر الأمراض الجلدية شيوعا في الصيف هي الحكة المفرطة، يمكن أن تؤثر هذه الحالة على الأطفال وكذلك البالغين.

تنشأ هذه الحالة عندما يتعرق الشخص بغزارة، وتستمر الملابس المتعرقة في الاحتكاك بالجلد مما يسبب الطفح الجلدي والحكة.

المطلوب أن تبقي بشرتك جافة، مع تغيير الملابس المتعرقة، ووضع أي مسحوق جيد للحفاظ على جفاف الجلد، من ذلك نشا الذرة يعمل بشكل جيد للحفاظ على جفاف الجلد.

التسمم الغذائي

هو مرض آخر ينتشر خلال فصل الصيف ويمكن أن يحدث عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث.

قد تحدث هذه الحالة عند تناول طعام كان على اتصال بأنواع مختلفة من الفيروسات أو البكتيريا أو السموم.

تشمل أعراض المرض القيء والغثيان وآلام المعدة وما إلى ذلك.

لذلك يجب التأكد من تناول وجبات طازجة مطبوخة في المنزل،والامتناع عن تناول الطعام من الباعة الجائلين خاصة عندما لا تكون متأكدا من مصدر المواد الخام، وفقا لموقع muysalud.

أمراض الجهاز التنفسي

إذا كنت تعاني من مرض في الرئة، فقد تظهر عليك المزيد من الأعراض خلال فصل الصيف، ربما لأن زيادة حرائق الغابات تؤثر على جودة الهواء.

لذلك يجب البقاء داخل البيت خلال موسم الحرائق، خاصة عند ممارسة الرياضة.

جدري الماء

أحد أكثر أمراض الصيف جدري الماء، تظهر هذه الحالة الفيروسية على شكل بثور صغيرة مملوءة بالسوائل في جميع أنحاء الجسم.

عادة ما تصيب هذه الحالة الأطفال الصغار،وفي بعض الأحيان قد يتأثر أيضا البالغون الذين يعانون من مرض السكري، أو لديهم جهاز مناعة ضعيف، أو يعانون من السرطان أو غيره من الحالات.

ينتشر هذا المرض المعدي من خلال الجزيئات المحمولة بالهواء والتي تنتشر عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب، وفي بعض الأحيان قد تظل العدوى خاملة حتى تنشأ الظروف الجوية المناسبة لدعم العدوى.

أفضل ما يمكنك فعله هو منع نفسك من التواجد حول الشخص المصاب.

اليرقان

قد تؤثر هذه الحالة الخطيرة على أي شخص يستهلك طعاما أو ماء ملوثا، وهو ما يسبب فيروس التهاب الكبد أ.

يمكن أن تصبح هذه الحالة شديدة وتؤثر على الكبد أيضا، تشمل الأعراض الرئيسية لليرقان اصفرار الجلد، وشحوب العيون، وبول داكن اللون، وحكة في الجلد، وما إلى ذلك.

التهاب العيون

إذا استيقظت وعينيك محتقنة بالدم ومتورمة وتشعر بألم فيهما، فمن المحتمل أن تكون مصابا بمرض التهاب العين أو التهاب الملتحمة، هذا مرض معد، وإذا أصيب به شخص واحد في المنزل، فقد يصاب به الجميع.

من المهم أن تغسل يديك قبل لمس العينين،كما أن غسلهما بالماء البارد عدة مرات في اليوم قد يوفر الراحة، حسب موقع parenting.firstcry.