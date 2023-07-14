8 أنواع من الأطعمة تجنبها خلال فصل الصيف

منها "الآيس كريم" واللحم المشوي

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة خاصة في هذه الأيام، تزداد المخاوف من حدوث إصابات بضربات الشمس أو الصداع أو حالات الجفاف وغيرها.

ولكن بتعديل بعض العادات الغذائية اليومية يمكن تخفيف هذه الأثار السلبية التي تضر بصحة الإنسان، كما ينصح بتناول شرب الماء بكثرة خلال فصل الصيف.

بالإضافة إلى تناول بعض الأطعمة التي تساعد في ترطيب الجسم. ناهيك عن تجنب بعض الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها خلال موسم الصيف، خوفا من حدوث بعض المشاكل الصحية.

ومن بين هذه الأطعمة التي ينصح بتجنبها من طرف الخبراء والمختصين خلال فصل الصيف:

المشروبات الساخنة

أصبح شرب القهوة او الشاي عادة ضرورية لكثر من الناس في الصباح، في حين أن هذه العادة تعطيهم شعور بزيادة النشاط. بل في فصل الصيف المداومة عليها يزيد من حرارة الجسم والجفاف.

وينصح الخبراء والمختصين بالتقليل من هذه العادة (المشروبات الساخنة) خاصة في الصيف. كونها تميل إلى زيادة حرارة الجسم وتعكير صفو الجهاز الهضمي.

الأطعمة الدهنية

تعتبر الأطعمة الدهنية والسريعة (كالمقلية) غير صحية في كل المواسم، فما بالك في فصل الصيف والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

ويسبب هذا النوع من الأطعمة عددا من الأمراض الخطيرة. هي تسبب في ارتفاع حرارة الجسم وتقلل من مستوى المناعة، لذا ينصح بتجنبها خاصة خلال هذه الفترة.

منتجات الألبان

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف، يمكن أن تتعرض منتجات الحليب مثل الزبدة والجبن واللبن الرائب للتخمير غير الطبيعي في المعدة بسبب حرارة الجسم وتسبب عسر الهضم.

الفواكه الجافة

تعتبر الفواكه الجافة من بين أنواع الأطعمة التي ينصح بتجنبها، كالتمر والزبيب والمشمش. رغم أنها صحية إلا أنها تزيد من درجة حرارة الجسم وتجعل الإنسان يشعر بالتهيج والتوتر.

المشروبات الغازية

يتم استهلاكها بكثرة خاصة في مثل هكذا أوقات التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة، وتجعلك تحس بالانتعاش إلا انها غير صحية وتسبب الجفاف للجسم.

فبعيدا انها تحتوي على نسب عالية من السكريات ومحتويات غير صحية، فهي تجعل جسمك يجف بسرعة وتؤدي إلى ارتفاع السكر.

التوابل

يمكن للبهارات مثل القرفة والقرنفل والفلفل وغيرها أن تجعل الوجبات ذات مذاق طيب ورائحة رائعة، ولكن ينصح بتجنبها في فصل الصيف.

ويؤدي تناولها خلال فصل الصيف لزيادة حرارة الجسم، مما يجعل الشخص يشعر بالجفاف والمرض. حيث ينصح الخبراء بتناول كميات محدودة بشكل متوازن.

اللحم المشوي

يتم طهي اللحم المشوي في درجات حرارة عالية، مما يجعل إمكانية زيادة المواد المسرطنة للحوم المشوية وزيادة الخطر الإصابة بالسرطان، ناهيك عن وزيادة حرارة الجسم.

الآيس كريم

من بين أكثر الوجبات الشائعة خلال فصل الصيف، والتي يقبل عليها الناس بكثرة للانتعاش والتغلب على درجات الحرارة العالية لكنه يمكن أن يكون خطير على صحة الإنسان.

ويحتوي “الآيس كريم” على نسبة عالية من الدهون والسكر، مما يزيد خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري.

ويشير خبراء الصحة إلى أن تحطيم مكونات “الآيس كريم” إلى كتل طاقة قابلة للاستخدام يؤدي لزيادة حرارة في الجسم. في حين أن تناوله يمكن أن يمنح تأثير تبريد مؤقت، فإن عملية الهضم تؤدي لنتائج عكسية بعدها بفترة قليلة.