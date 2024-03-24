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رياضة

8 تأشيرات أولمبية للمصارعة الجزائرية

علي بهلولي
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8 تأشيرات أولمبية للمصارعة الجزائرية
ح.م

افتكّ المنتخب الوطني الجزائري للمصارعة، الأحد، ثماني تأشيرات للألعاب الأولمبية 2024.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة الأولمبياد، ما بين جويلية وأوت المقبلَين.

وجاء الحصاد الجزائري بعد اختتام فعّاليات الدورة التصفوية الإفريقية للمصارعة، بِمدينة الإسكندرية المصرية.

وتمثّلت أسماء المصارعين الجزائريين الذين نالوا الميداليات الذهبية، وبطاقة المشاركة في الأولمبياد، في: عبد الكريم فرقات (60 كلغ)، وإسحاق غايو (67 كلغ)، وعبد الكريم أوكالي (77 كلغ)، وفاتح بن فرج الله (86 كلغ)، وبشير سيد عزارة (87 كلغ)، وفادي روابح (97 كلغ)، وابتسام دودو (50 كلغ)، وشيماء فوزية عويسي (58 كلغ).

وكان المنتخب الوطني للمصارعة قد شارك بِثمانية رياضيين، كلّهم لدى صنف رجال، في النسخة الماضية من الأولمبياد بِالعاصمة اليابانية طوكيو صيف 2021. يوجد بينهم فرقات وبن فرج الله وسيد عزارة.

وسيعود وفد المنتخب الوطني للمصارعة من مصر إلى الجزاء، هذا الإثنين على الساعة الخامسة مساءً.

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