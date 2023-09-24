8 توابل من مطبخك تحارب الأمراض والالتهابات

تتنوع الفوائد الصحية للتوابل، فهي تساعد على تقوية جهاز المناعة، والتحكم في مستويات السكر في الدم، كما تكافح السرطان وتقلل من انتشاره.

كما تتمتع التوابل أيضا بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وتساعد في الوقاية من الأمراض المختلفة، ما يجعلها ضرورية في كل مطبخ.

وفيما يلي 8 من البهارات الأكثر صحة في العالم، والتي تدعمها الأبحاث.

القرفة

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة أكثر من أي نوع آخر من التوابل،وثبت علميا أنهاتخفض نسبة الكوليسترول الضار، وتقلل من انتشار سرطان الدم.

وتشير دراسة جديدة الآن، إلى أن القرفةتساعد في مكافحة مرض باركنسون، وتكافح خلايا سرطان الغدد الليمفاوية، وتخفض مستوى السكر في الدم.

الفلفل الأسود

يساعد الفلفل الأسود في دعم عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على صحة العظام. كما أنه يحتوي على البيبيرين، وهو المركب الكيميائي الذي اشتق منه اسمه.

نشر المعهد الوطني للصحة نتائج دراسة أجريت فيكوريا، حيث استخدم الباحثون البيبيرين لوقف، وحتى عكس، مرض الكبد الدهني في الفئران.

الكركم

أظهرت تجربة سريرية أجريت في مركز نيرمالا الطبي في الهند، أن الكركم فعال في تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقا لموقع nextavenue.

الزنجبيل

كشفت الدراسات باستمرار، أن غراما واحدا أو أكثر من الزنجبيل يمكن أن يعالج الغثيان بنجاح.

ووجدت إحدى الدراسات أن 2 غرام من مستخلص الزنجبيل يوميا يقلل من علامات التهاب القولون بنفس طريقة الأسبرين، وفقا لموقع healthline.

الكمّون

أظهرت الدراسات أن الكمّون مفيد لفقدان الوزن والكوليسترول والتقليل من التوتر لكونه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة.

كما أن الكمّون مفيد جدا لمرض السكري، ويقوي المناعة، ويعزز صحة الجهاز الهضمي، ويقي من فقر الدم، بحسب موقع medicalnewstoday.

الكزبرة الجافة

للكزبرة الجافة فوائد عديدة، حيث تعتبر مضادة للسرطان، وخافضة للكوليسترول، تعمل على تعزيز صحة الدماغ، وصحة العظام.

الفلفل الأحمر

تشير الأبحاث إلى أن الكابسيسين، الذي يتكون منه الفلفل الأحمر، لديه القدرة على تثبيط المركبات الالتهابية المرتبطة بالسرطان لمنع نمو الخلايا السرطانية.

للمركب أيضا فوائد محتملة عندما يتعلق الأمر بتخفيف الألم وخفض نسبة الكوليسترول.

القرنفل

يعتبر القرنفل مضاد قوي ضد الالتهابات، حيث يعد مفيدا للربو وأمراض القلب والسرطان والاكتئاب والسكري.