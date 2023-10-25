8 جانفي آخر أجل أمام “الخضر” للالتحاق بكوت ديفوار

كأس إفريقيا للأمم 2024

حدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تاريخ الـ8 جانفي المقبل كآخر أجل أمام المنتخبات المشاركة في النسخة الـ34 من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة مطلع العام المقبل بكوت ديفوار للالتحاق بمقرات إقامتهم في البلد المضيف.

وطالب “الكاف” المنتخبات الـ24 المتأهلة لـ”الكان” بضرورة التواجد في مقرات إقامتها قبل 5 أيام، على الأقل، قبل البداية المقررة في 13 جانفي المقبل، حتى يتسنى للجنة المنظمة التنسيق مع كل منتخب على مستوى مجموعة من الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة.

وسيفتتح الخضر مشوارهم في كأس أمم إفريقيا يوم الاثنين 15 جانفي أمام منتخب أونغولا بملعب “السلام” بمدينة بواكي.

في حين، ستكون المباراة الثانية للمنتخب الوطني يوم السبت 20 جانفي أمام منتخب بوركينا فاسو بنفس الملعب. أما المباراة الأخيرة من دور المجموعات، فستكون يوم 23 جانفي أمام منتخب موريتانيا.

وتقام النسخة الرابعة والثلاثون من الـ”كان” في الفترة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024 على ستة ملاعب موزعة على خمس مدن إيفوارية، ويتعلق الأمر بأبيدجان (ملعبان)، وبواكي (وسط)، كورهوغو (شمال)، سان بيدرو (جنوب، غرب) والعاصمة ياموسوكرو (وسط).

علما أن المنتخب الوطني سيستقبل منتخب الصومال يوم 16 نوفمبر القادم، على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي بداية من الساعة الثامنة مساء، في إطار الخرجة الأولى للمنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 التي ستحتضنها المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وسيلعب “المحاربون” ثاني مواجهة لهم ضمن التصفيات أمام منتخب الموزمبيق برسم الجولة الثانية يوم 20 نوفمبر، قبل أن تتوقف التصفيات إلى غاية شهر جوان من عام 2024.