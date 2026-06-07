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علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
8 جوان
باقي بوخالفة
2026/06/07
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