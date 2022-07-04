8 سنوات حبسا مع الإيداع بحق مدير مطار الجزائر السابق

أدان رئيس القطب الجزائي الإقتصادي والمالي. القاضي محمد كمال بن بوضياف مساء الإثنين المدير السابق لمطار الجزائر الطاهر علاش ب 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار مع ايداعه الحبس في الجلسة.

وبالمقابل فإن رئيس القطب وقع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المدير المكلف بمشروع مطار الجزائر المدعو “خ.محمد” وغرامة مالية قدرها مليون دينار .

فيما ترواحت الاحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب بين عام موقوفة النفاذ و3 سنوات حبسا نافذا بحق بقية المتهمين .

والتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الاثنين، توقيع عقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها مليون دينار. ضد المدير السابق لمطار الجزائر الطاهر علاش مع إيداعه الحبس في الجلسة.

كما طالب ممثل الحق العام، بتسليط عقوبة 10 سنوات وحبسا نافذا ضد المدير المكلف بالمشروع بمطار الجزائر خيذر محمد أمين وغرامة مالية تقدر بمليون دينار مع الايداع في الجلسة.

فيما ترواحت الأحكام التي التمستها النيابة بين عامين و5 و10 سنوات حبسا نافذة مع مصادرة جميع المحجوزات من الاموال و الاملاك العقارية والمنقولة الصادرة عن قاضي التحقيق واسترجاع مباغ الكفالة المقدر بـ 60 مليون دينار.

وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال، تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06، تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة طبقا لقانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وتم فتح ملف الحال على مستوى الغرفة الثامنة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، ليتم التنازل عنه للقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، وبالضبط عند قاضي التحقيق الغرفة الثانية الذي أصدر بتاريخ 9 جوان الجاري أمرا بإحالة قضية مطار الجزائر على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية، بعد أن أمر بحجز جميع الممتلكات والعقارات والحسابات البنكية الخاصة بالرئيس المدير العام طاهر علاش.