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الجزائر
مديرية التربية تحيل المتهم على التقاعد

8 سنوات سجنا للمدير المعتدي على تلميذة بسطيف

سمير مخربش
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8 سنوات سجنا للمدير المعتدي على تلميذة بسطيف

أدانت الخميس محكمة عين ولمان بولاية سطيف مدير ابتدائية بـ 8 سنوات سجنا، بتهمة الفعل المخل بالحياء على تلميذة تبلغ من العمر 9 سنوات، في قضية هزت الوسط التربوي والرأي العام ببلدية عين ولمان.

الحكم جاء بعد الاستماع في جلسة المحاكمة إلى أقوال المدير، الذي حاول نفي التهمة الموجهة إليه، وصرح بأنه كان يقوم بتفتيش التلميذة لمنعها من إدخال الحلوى والشكولاطة إلى القسم، بينما صرحت التلميذة أمام القاضي بأن المتهم أدخلها إلى مكتبه، وجردها من ملابسها ومارس عليها الفعل المخل بالحياء. ومن جهة أخرى تمت تلاوة تقرير الطبيب الشرعي، الذي يؤكد تعرض الطفلة لتلمس سطحي.

وجاءت المحاكمة بعد الشكوى التي رفعها والد التلميذة لدى مصالح الأمن، يقول فيها أن ابنته كانت ضحية فعل مخل بالحياء موجها التهمة إلى مدير المدرسة بناء على ما روته التلميذة لوالدتها.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس عند نهاية جلسة المحاكمة خلال الأسبوع الماضي، 10 سنوات سجن في حق المدير بتهمة التلمس السطحي لقاصر لم تتجاوز سن التاسعة. وبعد المداولة، صدر الحكم بإدانة مدير الابتدائية بـ 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم. ومن جهتها، مديرية التربية لولاية سطيف، أحالت المدير على التقاعد قبل صدور الحكم. وقد خلفت الحادثة حيرة كبيرة وسط التلاميذ وأوليائهم، حيث يقول أحدهم: “نقوم بحراسة أبنائنا عند خروجهم من المنزل إلى المدرسة، فكيف نحميهم وهم داخل الابتدائية؟”.

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