8 سنوات سجنا نافذا للإرهابي “أبو الدحداح”

فصلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة في ملف جنائي يضم 46 إرهابيا، من بينهم أمراء وأفراد دعم وإسناد كانوا ينشطون تحت لواء ما يسمى “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي”، حيث وقعت عقوبات بالسجن النافذ تراوحت بين 6 سنوات و 15 سنة وعقوبة المؤبد.

وأدانت محكمة الجنايات، الأربعاء، كل من الارهابيين “ل.اسماعيل” و”ع.ل” بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا لتورطهما في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب ذلك وقع قاضي الجنايات عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق الإرهابي “زرقان احسن” المعروف بـ”أبي الدحداح”، وتراوحت عقوبات باقي المتهمين في ملف الحال بين 6 و8 سنوات سجنا لمتابعتهم بجناية الانخراط في جماعة إرهابية، بغرض بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص وتعريض حياتها وحريتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم.

وقضت ذات الهيئة القضائية عقوبة المؤبد في حق المتهمين المتواجدين في حالة فرار، وتأييد أوامر القبض الجسدي التي صدرت ضدهم، إلى جانب الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة في حق ثلاثة ارهابين لقوا حتفهم خلال الاشتباك .

المتهمون مثلوا للمحاكمة يوم الثلاثاء لارتكابهم جرائم طالت أمن وأمان المواطنين وسلامة الحياة الخاصة للأشخاص، وكذا أعمال تخريبية زرعت الرعب خلال سنوات ماضية، وصناعة المتفجرات، ونصب حواجز مزيفة لاغتيال عناصر الشرطة والدرك والجيش.