8 طرق للتخلص من المزاج السيئ وإفراز هرمون السعادة

منها استنشاق رائحة القهوة في الصباح

يفتح الكثير من الجزائريين عيونهم كل صباح على مزاج سيء يكون سببا في إفساد ما تبقى من ساعات اليوم.

وقبل أن ينقضي النهار، يكونون قد دخلوا في شجارات اشتباكات ومناوشات ليس لها سبب واضح.

وغالبا ما تكون الحالة المزاجية للمرأة هي الأكثر تقلبا من الرجل بسبب التغيرات الهرمونية، وضغوط الحياة التي لا تعرف كيف تتملص منها.

لذلك، يقترح الخبراء النفسانيون العديد من النصائح التي تساعد على تحسين المزاج، ومنها:

التواصل مع الأصدقاء

الشعور بالوحدة، من الأسباب التي تؤدي إلى المزاج السيئ، سيما في ظل الظروف التي فرضها الوباء على الجزائريين خاصة، وعلى العالم عامة.

ويمكن التخلص فورا من المزاج المتكدر بالاتصال بأحد الأصدقاء المقربين المعروفين بخفة الدم وقدرتهم على بث الطاقة الايجابية والتحدث في مواضيع مختلفة، ليس من بينها المسائل التي تسبب الضغط النفسي والاكتئاب.

الخروج إلى المساحات الخضراء

تعد الغابات والمساحات الخضراء الفسيحة سببا في تعديل المزاج، والتخلص من الشعور بالتوتر والقلق.

النوم الكافي

يعتبر النوم الكافي عنصرا أساسيا في الحفاظ على المزاج في حالة جيدة، وعلى العكس من ذلك، يؤدي الأرق أو السهر الطويل وعدم أخذ قسط وافر من النوم إلى اضطراب المزاج بشكل واضح، لدرجة التعرض إلى نوبات من الغضب ليس ما يبررها سوى النوم لساعات قليلة جدا.

التركيز على الأمور الجيدة

ينسى الإنسان النعم التي أنعم الله بها عليه، ويركز على الجوانب السلبية من حياته، ما يجعله دائم الإحساس بالتوتر وعدم الرضا.

من الضرورة بمكان الالتفات إلى الأمور الجيدة في حياتنا التي حرم منها الكثير كالصحة، والسكن، والعمل..

التّسوّق يحسّن المزاج

يعتبر التسوق سببا قويا في تحسين مزاج المرأة وإخراجها من حالة الاكتئاب، فبمجرد أن تشتري أغراضا لنفسها أو لبيتها تشعر بتقدير الذات ما يحسن مزاجها المضطرب.

ويحذّر خبراء علم النفس من الإفراط في الشراء لأنه سيأتي بنتيجة عكسية، إذ تشعر صاحبته بتأنيب الضمير لصرف مبالغ مالية كبيرة، خاصة إذا كانت هذه المبالغ مخصصة لدفع الإيجار أو اشتراء أشياء ذات أهمية كبيرة للأسرة.

رائحة القهوة

كشفت دراسة جديدة في جامعة “كارديف” ببريطانيا، أن استنشاق رائحة القهوة في الصباح يعزز عمل الدماغ، وتعمل على تعديل المزاج.

تناول الشكولاتة الداكنة

الشوكولاتة علاج سحري، خاصة الشوكولاته الداكنة، فهي يمكن أن تحسّن الوظائف المعرفية، ويمكن أن تمنع الزهايمر والخرف، ويمكن أيضا أن تحسن مزاجك في غضون دقائق.

استنشاق الروائح الجميلة

توصلت الدراسات إلى أن استنشاق الروائح الجميلة له دور في تحفيز المخ على إفراز هرمون السعادة، وبالتالي الحفاظ على المزاج الجيد، والإحساس بالراحة أكثر والتقليل من التوتر.