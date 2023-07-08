8 عدّائين جزائريين تأهّلوا للبطولة العالمية

نال ثمانية عدّائين جزائريين تأشيرات خوض بطولة العالم لِألعاب القوى، نسخة العاصمة المجرية بودابيست.

وتُجرى البطولة العالمية في فترة ما بين الـ 19 والـ 27 من أوت المقبل.

وتتمثّل أسماء العدّائين في: جمال سجاتي، وسليمان مولة، وأمين بوعناني، وياسر تريكي، وعبد المالك لهولو، ومحمد علي غواند، وسليم كدار، وأمينة بتيش.

وتألّق العدّاؤون الثمانية الوارد ذكرهم أعلاه، في الألعاب العربية الجارية وقائعها هذه الأيّام بِالجزائر.

ويُمكن للرّقم أن يرتفع، في حال إحراز عدّائين جزائريين آخرين الحدّ الأدنى المسموح به للمشاركة في بطولة العالم. عِلما أن تاريخ الـ 30 من جويلية الحالي يُشير إلى آخر أجل، كما أن عديد المنافسات عبر أرجاء المعمورة تُجرى إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

وكانت الجزائر قد شاركت بِسبعة عدّائين، في آخر بطولة عالمية لِألعاب القوى، احتضنتها مدينة يوجين الأمريكية في صيف 2022. بينهم سجاتي ومولة ولهولو بوعناني. مع تألّق العدّاء جمال سجاتي بِإحرازه فضّية سباق 1500م.