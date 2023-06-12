8 علامات تدفعك لزيارة طبيب نفساني على الفور

هل تمر بفترات تشعر فيها بالحزن الشديد ولا تستطيع الخروج منها؟ أو ربما تشعر بسرعة الانفعال؟ هذه العلامات،وعلامات أخرى تدفعك لزيارة نفساني.

هذه الأنواع من المشاعر طبيعية، ولكن إذا شعرت بالإرهاق أو أنك لا تستطيع التخلص منها، فمن المحتمل أنك تتعامل مع اضطرابات نفسية ليست مؤقتة.

يمكن للطبيب النفسي المساعدة في تقييم ما قد يحدث لمشاعرك وتقديم خطة علاجية تمكنك من ترتيب حياتك النفسية المبعثرة.

دعنا نلقي نظرة على 8 علامات تدل على أنه قد حان الوقت لك للذهاب للطبيب النفساني:

تغيّر نمط نومك

عدم القدرة على النوم، أو النوم لفترات طويلة، أو الاستيقاظ عدة مرات طوال الليل قد يكون علامة على وجود مشكلة نفسية.

عندما تواجه هذه المشكلة لبضعة أشهر متتالية يجب أن تستشير طبيب نفساني.

مواجهة صعوبة في التحكم في عواطفك

إذا شعرت أن مشاعرك مفرطة وخارجة عن السيطرة، فقد تساعدك زيارة الطبيب النفسي على تعلم كيفية إدارتها بشكل أكثر فعالية.

الاكتئاب والعزلة الاجتماعية

غالباما يعزل الأشخاص المصابون بالاكتئاب أنفسهم ويتجنبون الاختلاط بالآخرين، في المقابل، يمكن هذا أن يغذي الاكتئاب ويزيده سوءا.

ووفقا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية، إذا استمرت هذه المشاعر لأكثر من ستة أشهر، فقد تكون مصابا باضطراب القلق العام.

القلق والشعور بالحزن

يستطيع العلاج بالكلام أن يقطع شوطا بعيدا عندما يتعلق الأمر بالحزن الشديد والقلق.

يمكن للأخصائي النفساني مساعدتك في تعلم كيفية التأقلم إذا فقدت عزيزا أو تعرضت لخسارة قاسية أو كنت تعاني من أفكار انتحارية.

الوسواس

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض التي تؤكد بأنك مصاب بالوسواس، فعليك أن تستعين بطبيب نفساني:

– أفكار متطفلة أو غير مرغوب فيها أو صور ذهنية ثابتة

-غسل اليدين بشكل مبالغ فيه

– تنظيف الملابس أو المنزل أو المتعلقات كثيرا

– وضع الأشياء في ترتيب معين

– العد أو ترديد الكلمات أو التنصت

– فحص الأشياء – أقفال الأبواب والأجهزة والصنابير-

-الشعور بضرورة القيام بالأشياء مرارا وتكرارا للتأكد

– وجود روتين وطقوس يجب اتباعها كل يوم

-أن تدرك أن أفكارك غير عقلانية ولكنك غير قادر على إيقافها، بحسب موقع Goodtherapy.

الفوبيا

خوف مرضي متواصل من أشياء بعينها مثل الظلام والمرتفعات والحشرات وبعض أنواع الطعام.

على الرغم من عدم منطقية الخوف من هذه الأشياء، إلا أنه لا يستطيع التعامل معها وهنا عليه أن يسأل نفسه: ماذا أنتظر حتى أزور طبيب نفسي؟

اضطراب ثنائي القطب

يُعرف أيضا باسم مرض الهوس الاكتئابي، هو حالة مرضية تؤدي إلى تقلبات مزاجية حادة.

هذه التقلبات تتأرجح من أقصى اليمين (أو ما يعرف بنوبات الهوس) إلى أقصى اليسار (أو ما يعرف بنوبات الاكتئاب) ومن هنا جاءت التسمية لهذا المرض بثنائي القطب.

الأمراض الجسدية التي ليس لها علاج

عندما تشعر بأي ألم جسدي ولكن جميع الفحوصات والتحاليل سليمة، عندها يخبرك الطبيب أن الأمر ربما يكون نفسانيا، بحسب موقع websehha.