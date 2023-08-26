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الجزائر

8 غرقى في مياه البحر والمجمّعات المائية خلال يومين

الشروق أونلاين
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8 غرقى في مياه البحر والمجمّعات المائية خلال يومين

توفي 8 أشخاص غرقا في مياه البحر والمجمّعات المائية بعدة ولايات من الوطن خلال الساعات الـ48 الأخيرة، حسب ما أفادت به حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وتم تسجيل وفاة 6 أشخاص غرقا بالبحر بكل من ولاية الجزائر، مستغانم، بجاية، وتلمسان. واثنين آخرين غرقا على مستوى المجمّعات المائية بكل من ولايتي تمنراست والبيض.

وانتشلت جثث الضحايا من قبل عناصر الحماية المدنية في الفترة المذكورة، لنقلها إلى المستشفيات المحلية.

من جهة أخرى، قام جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام في هذا الإطار بـ 2689 تدخلا، سمحت بإنقاذ 1727 شخصا من الغرق، توضح ذات الحصيلة.

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