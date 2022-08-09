8 مؤسسات جزائرية تتأهل لجائزة القمة العالمية

قدّمت مشاريع عن الاختناق بالغاز والزراعة و"سوار ذكي" للمعاقين

أسفرت نتائج التصفيات المخصصة للمؤسسات الناشئة، أصحاب المشاريع والمبادرات الرقمية والرواد، المشاركة في الطبعة الأولى لجائزة القمة العالمية WSA والممولة من طرف الأمم المتحدة التي جرت وقائعها بداية هذا الأسبوع بمقر الشركة الجزائرية للتأمينات بالعاصمة، بفوز 8 مؤسسات من أصل 500 مشاركة في الطبعة الأولى، عن مشاريع تهم المجال الزراعي، الحماية من الاختناقات بالغاز وسوار ذكي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة…

الحفل الختامي للطبعة الأولى، الذي نظم من طرف منتدى الشباب والشركات الناشئة تحت إشراف SAA، وبحضور مشرفين دوليين وجزائريين ، جاء لاختيار المؤسسات الناجحة في قمة عالمية لريادة الأعمال بهدف تزكية مشاريع وفق معايير عالمية والدخول بها إلى مصاف دول العالم المتقدمة، حيث تم اعتماد 18 مؤسسة، قدّمت أحسن المشاريع في مجال التجارة، الصحة، السياحة، الثقافة، الرقمنة، المواطنة، البيئة والطاقة الخضراء، وهي المشاريع التي تهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطن ومختلف مؤسسات الدولة، فازت منها 8 بمقاعد أولية لبرنامج التنمية المستدامة لجائزة القمة 2022 المزمع إجراؤها شهر سبتمبر المقبل بدولة المكسيك، حيث تم مناقشة كيفية فتح آفاق جديدة للاقتصاد الرقمي والمعرفي باعتبار الجزائر من بين أهم الأسواق الواعدة للمشاريع الرقمية والحلول التكنولوجية بحكم غياب المنافسة العالمية في التطبيقات الأجنبية، وأشار المسؤول عن العلاقات العامة بمنتدى الشباب والشركات الناشئة حمزة حريز، لـ”الشروق”، أنّ أهم المشاريع الناجحة تتمحور ما بين السوار الذكي الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يسمح لهذه الفئة الاعتماد على نفسها في قضاء مصالحها واحتياجاتها اليومية.

مشروع آخر يهتم بالسياحة، ومشروع خاص بسوق المنتجات الزراعية بالإضافة إلى عرض تجربة عن مشروع له علاقة بالحماية من خطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وركّز التقييم على معايير متعددة منها نوعية الفكرة والسوق المستهدف، المشكلة أو الحاجة للمشروع ثم الحل المقترح القابل للنمو ونموذج الأعمال، المنتج الأبسط لإيجاد الحلول، الميزة التنافسية بالإضافة إلى إستراتيجية دخول السوق، الدراسة المالية، ملائمة الإستراتيجية وأخيرا الإجابة عن أسئلة اللجنة.