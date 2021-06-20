-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 10 ولايات
منوعات

8 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم خلال الساعات الماضية

الشروق أونلاين
  • 457
  • 0
8 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم خلال الساعات الماضية

صنف موقع دولي مختص، الأحد،  8 ولايات جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 48 درجة.

ونشر موقع “Eldoradowheather” المختص في قياس درجات الحرارة قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم، كان نصيب الجزائر فيها 8 ولايات وهو ما يجعل أكثر من نصف المدن المعنية بالتصنيف جزائرية .

وحسب الجدول احتلت ولاية ورقلة المرتبة الثانية لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.1 درجة، لتأتي مدينة تقرت في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 47.9 ، ثم حاسي مسعود بـ 47.6 درجة فعين صالح بـ 47.1 درجة.

كذلك شمل التصنيف مدينة تيميمون حيث جاءت في المرتبة 12 بدرجة حرارة وصلت إلى 46.7، وفي المرتبة 13 ولاية أدرار بحرارة قاربت 46.6 درجات، لتأتي منطقة غرد النوص التابعة لولاية ورقلة في المرتبة 15 والأخيرة بدرجة حرارة بلغت 46.5 درجة.

حرارة

مقالات ذات صلة
مقاضاة نور الدين آيت حمودة بتهمة إهانة الأمير عبد القادر

مقاضاة نور الدين آيت حمودة بتهمة إهانة الأمير عبد القادر

 44 في المائة من منتزهات الجنوب تراث ثقافي غير مستغل

 44 في المائة من منتزهات الجنوب تراث ثقافي غير مستغل

الشيخ شمس الدين: تلقيت 60 ألف سؤال ولست في حصة ما يطلبه المستمعون

الشيخ شمس الدين: تلقيت 60 ألف سؤال ولست في حصة ما يطلبه المستمعون

شاهد.. سيارة مصرية محلية الصنع تسير فوق الماء

شاهد.. سيارة مصرية محلية الصنع تسير فوق الماء

“محمد شيكر”.. ميلاد مبكر لموهبة كبيرة في سماء الشعبي

“محمد شيكر”.. ميلاد مبكر لموهبة كبيرة في سماء الشعبي

شبيه الأمير عبد القادر يرد على آيت حمودة بطريقته

شبيه الأمير عبد القادر يرد على آيت حمودة بطريقته

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد