8 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم خلال الساعات الماضية
صنف موقع دولي مختص، الأحد، 8 ولايات جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 48 درجة.
ونشر موقع “Eldoradowheather” المختص في قياس درجات الحرارة قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم، كان نصيب الجزائر فيها 8 ولايات وهو ما يجعل أكثر من نصف المدن المعنية بالتصنيف جزائرية .
وحسب الجدول احتلت ولاية ورقلة المرتبة الثانية لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.1 درجة، لتأتي مدينة تقرت في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 47.9 ، ثم حاسي مسعود بـ 47.6 درجة فعين صالح بـ 47.1 درجة.
سجّلت مدية #تقرت اليوم ثاني أعلى درجة حرارة في العالم ،حسب ما رصده موقع “Eldoradowheather” المتخصص.
وقد بلغت درجة الحرارة في تقرت إلى غاية الساعة الـ17:00 من مساء اليوم بتوقيت الجزائر 47.4 درجة مئوية، مسبوقة فقط بمدينة إيخيدو نويفو ليون في المسكيك بـ47.6 درجة مئوية.#الجزائر pic.twitter.com/7NB6VM7QF8
— Maghreb Plus (@PlusMaghreb) June 19, 2021
كذلك شمل التصنيف مدينة تيميمون حيث جاءت في المرتبة 12 بدرجة حرارة وصلت إلى 46.7، وفي المرتبة 13 ولاية أدرار بحرارة قاربت 46.6 درجات، لتأتي منطقة غرد النوص التابعة لولاية ورقلة في المرتبة 15 والأخيرة بدرجة حرارة بلغت 46.5 درجة.