8 ملايير سنتيم لتسديد مستحقات الفنانين

كشف المديرة العامة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عن تخصيص غلاف مالياي بقيمة 8 ملايير سنتيم لتسوية المستحقات المتأخرة للفنانين والممثلين والمتراكمة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2019.

وقالت عشايشية في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، الخميس إن الديوان أعد قائمة مؤقتة تشمل حاليا 528 ممثلا من ضمنهم أكثر من 60 وريثا بينهم ورثة المرحوم محمد حازيم الذي وافته المنية في ماي الماضي دون أن يتقاضى كامل مستحقاته.

وأضافت المديرة العامة للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة بأن القائمة تضم أسماء فنانين و ممثلين ممن شاركوا في تمثيليات وأفلام تلفزيونية وسكاتشات وأعمال فنية مدبلجة وومضات اشهارية، إضافة إلى عدد من الممثلين الفكاهيين .

وبالمناسبة، وجهت عشايشية نداء إلى كل الفنانين من أجل التقرب من مصالح الديوان بهدف التصريح بأعمالهم وإيداع طلب الحصول على حقوقهم المالية وكذا الاستعلام عن الإ جراءات المعمول بها عبر الموقع الالكتروني للديوان: https://www.onda.dz