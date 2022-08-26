8 ملفات ترشح للانتخابات الجزئية بتيزي وزو

المندوبية المحلية للسلطة المستقلة:

أعلنت المندوبية المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تيزي وزو، الجمعة، عن إيداع 8 ملفات ترشح للانتخابات الجزئية الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية المزمع اجراؤها في 15 أكتوبر القادم.

ويتعلق الأمر بأربعة ملفات لكل من البلديتين المعنيتين بهذا الاقتراع الجزئي، وهما: آيت بومهدي بدائرة واسيف وآيت محمود بدائرة بني دوالة، أودعها حزبان سياسيان وست قوائم حرة.

فبالنسبة لبلدية آيت بومهدي، تتعلق الملفات المودعة بحزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الاشتراكية، وقائمتين حرتين، ايمنيان الخير وتاغماتس.

أما بلدية آيت محمود، فستتنافس جبهة القوى الاشتراكية مع ثلاث (3) قوائم حرة، هي: تاسقاموتس نوسيرم وتاغماتس وتاغجدا وتغري بقدود.

وستدرس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذه الملفات في مدة ثمانية أيام. كما حددت يوم الخميس على الساعة منتصف الليل كآخر أجل لإيداع الملفات.

وفي هذا الشأن، أوضح مندوب السلطة المحلي، رشيد كانا أن “ملفات الترشح المقبولة ستشارك في الانتخابات، بينما يمكن للقوائم المرفوضة ايداع الطعون حسب ما يخوله لها القانون”.

للإشارة، فقد سحبت خمسة أحزاب سياسية استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، ويتعلق الأمر بكل من: جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة الشباب الجزائري وجبهة المستقبل.