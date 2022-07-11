8 مليار نسمة منتصف نوفمبر المقبل.. هذا موعد بداية تراجع عدد سكان الأرض

سيبلغ عدد سكان الأرض 8 مليارات نسمة منتصف نوفمبر المقبل، حسب ما أعلنت عنه إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في تقرير حديث.

وحسب ما نقلته “فرانس برس”، فإن التقرير يتوقع أيضا أن تصبح الهند الأولى على مستوى العالم من حيث عدد السكان، متجاوزة الصين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمناسبة إنّ وصول عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات، هو “تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا”.

وأضاف غوتيريش:” هي مناسبة أيضا للاحتفاء بتنوعنا، وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة. وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة، بما خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال”.

وستتركز الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة، بأكثر من النصف، في 8 دول فقط. ويتعلق الأمر بـ: الكونغو الديموقراطية، مصر، إثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين، وتنزانيا، وفق ذات التقرير.

ومع ذلك، ينمو عدد سكان العالم في الوقت الحالي بأبطأ وتيرة منذ 1950، حسب تقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

ويتوقع التقرير أن يصل تعداد البشر إلى ذروته بنحو 10.4 مليار نسمة، في سنوات 2080. على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100، ليبدأ في التراجع بعد هذا العام.