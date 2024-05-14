8 مهارات مدهشة يتمتع بها المصابون بفرط الحركة

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يتمتعون بمهارات مدهشة، تتمثل في المرونة والإبداع والابتكار والطاقة.

وأكدت الأبحاث على أن الطبيعة المتهورة لهؤلاء الأشخاص، تفسح المجال لأنشطة عفوية غالبا ما تترك ذكريات ممتعة، وهو ما يبعث بصيصا من الأمل للآباء الذين يشعرون بالقلق على أطفالهم من هذا الاضطراب.

ما هو اضطراب فرط الحركة؟

هو أحد أكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعا في مرحلة الطفولة، وغالبا ما يواجه الأطفال المصابون به صعوبة في عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع، وعادة ما تستمر هذه الحالة حتى مرحلة البلوغ.

يمكن أن يؤدي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى ضعف احترام الذات والوظيفة الاجتماعية لدى الأطفال عندما لا يتم علاجهم بشكل مناسب، حسب موقع my.clevelandclinic.

ما هي أعراض فرط الحركة؟

تشمل أعراض فرط الحركة ما يلي:

– عدم الانتباه والسلوك المفرط النشاط والاندفاع.

-التململ وعدم القدرة على الجلوس في حالة سكون.

– الفشل في الاهتمام بالتفاصيل أو ارتكاب أخطاء مهملة في الواجبات المدرسية.

– صعوبة في التركيز على المهام أو اللعب.

– عدمالتركيز مع الأشخاص الذين يتحدثون إليهم.

– صعوبة في متابعة التعليمات وفشل في إنهاء الواجبات المدرسية أو الأعمال المنزلية.

– صعوبة في تنظيم المهام والأنشطة.

– تجنب المهام التي تتطلب جهدا عقليا مركَزا.

– فقدان العناصر اللازمة للمهام أو الأنشطة، على سبيل المثال، الألعاب، والواجبات المدرسية، وأقلام الرصاص.

– يتشتتون انتباه الأشخاص المحيطين بسهولة.

متى تبدأ الأعراض؟

تبدأ الأعراض قبل سن 12 عاما، وفي بعض الأطفال، يمكن ملاحظتها في وقت مبكر من عمر 3 سنوات، ويمكن أن تكون خفيفة أو متوسطة أو شديدة، وقد تستمر حتى مرحلة البلوغ.

من هي الفئة أكثر إصابة به؟

يحدث اضطراب فرط الحركةفي كثير من الأحيان عند الذكور أكثر من الإناث، ويمكن أن تختلف السلوكيات بين الأولاد والبنات.

على سبيل المثال، قد يكون الذكور أكثر نشاطا، وقد تميل الفتيات إلى عدم الانتباه بهدوء، بحسب موقع mayoclinic.

ماهي فوائد اضطراب فرط النشاط؟

هناك فوائد عديدة لاضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه والتي يمكن أن تمس العديد من جوانب حياة الشخص، منها:

مهارات المحادثة والإنسانية

غالبا ما يكون المصابون بنقص الانتباه متحدثين رائعين، خاصة أولئك الذين لديهم نوع أكبر من اضطراب فرط الحركة.

الطاقة

وجدت دراسة حديثة أن بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يفضلون الحصول على طاقة أكثر من غيرهم.

الوعي الذاتي

غالبا ما يتعلم الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة محفزاتهم وأنماطهم، بالإضافة إلى كيفية التحكم فيها، وبمرور الوقت، قد يصبحون أكثر مهارة في التنظيم الذاتي من بعض الأشخاص ذوي النمط العصبي.

المرونة

يصف العديد من الآباء والمعلمين الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بأنهم يتمتعون بالمرونة، وهو مؤشر على النجاح.

الإبداع

كشفت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم قدر أكبر من الإبداع وأفضل في توليد الأفكار من الأشخاص الذين لا يعانون من هذا الاضطراب.

فرط التركيز

كثير من الأشخاص المصابين بهذا الإضطراب يصبحون شديدي التركيزعلى الأشياء التي تهمهم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلىالاهتمام بالتفاصيل، بالإضافة إلى الشغف بالمدرسة ومشاريع العمل والهوايات.

تحمل المخاطر

غالبا ما يتمتع هؤلاء الأشخاص بقدرة أكبر على تحمل المخاطر من أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة.

التقبل للعلاج والأساليب السلوكية

العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذا الإضطراب، يتقبلون تجربة العلاجات أو الأساليب الجديدة، والتي يمكن أن تكون مفيدة إذا كانت العلاقة التي يعيشونها تواجه تحديات، وفقا لموقع verywellhealth.