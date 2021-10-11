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8 وزيرات بحقائب سيادية.. حضور نسائي قوي في حكومة تونس الجديدة

جواهر الشروق
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8 وزيرات بحقائب سيادية.. حضور نسائي قوي في حكومة تونس الجديدة

شهدت تشكيلة حكومة تونس الجديدة، حضورا نسائيا قويا، متمثلا في 8 وزيرات من مجموع 23 منصبا، بعضهن بحقائب سيادية.

وبعد أن كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، لأول مرة في تاريخ البلاد، امرأة بتشكيل الحكومة، قدمت نجلاء بودن مقترحا يحوي عديد الأسماء النسوية.

وكشفت بودن، أن الرئيس صادق على مقترحها، وبالتالي أعلنت عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

وضم مجلس الوزراء الجديد 8 وزيرات، حملت بعضهن حقائب سيادية في هذه الحكومة، من إجمالي 23 حقيبة وزارية، في مقابل 5 وزيرات في الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

وتوزعت كراسيهن بالشكل الآتي:

– وزيرة العدل، ليلى جفال.

– وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية.

– وزيرة الصناعة والطاقة، نايلة نويرة غوندي.

– وزيرة التجارة، فضيلة الرابحي بن حميدة.

– وزيرة التجهيز والإسكان، سارة زعفراني جندري.

– وزيرة المرأة، أمال بالحاج.

– وزيرة الثقافة، حياة قطاط القرمازي.

– وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي.

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