8 وفيات مشتبهة الصلة بتناول كحول فاسد

تحقيقات أمنية وطبية وقضائية في مغنية

كشفت رئيسة لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس البلدي بمغنية حوات فوزية عن وفاة 8 أشخاص وتحويل 3 آخرين للمستشفى الجامعي بمدينة تلمسان، إضافة إلى وضع ثلاثة مصابين بنفس الأعراض تحت المراقبة الطبية بمستشفى شعبان حمدون.

وأوضحت حوات فوزية، على صفحتها الخاصة برئاسة اللجنة، الإثنين، أن لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة تنقلت رفقة نواب المجلس الشعبي البلدي، وممثل عن دائرة مغنية، للاطلاع عن الوضعية ميدانيا، مؤكدة أن القضية تتكفل بها حاليا الأجهزة الأمنية والاختصاص الطبي في إطار التحقيق.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم لحد الآن (مساء الإثنين) دخول 14 حالة للمستشفى بمغنية، ومن بين الوفيات تم تشريح 8 حالات، تم إرسال عيناتها لمختبر المعهد الوطني للأدلة الجنائية في بوشاوي العاصمة، بينما تبقى التحقيقات من مسؤولية أجهزة الأمن وفقط ، على حد تعبيرها.

وعلمت “الشروق” من مصادرها الخاصة أنه من المرجح ارتباط أسباب الوفيات المتشابهة والمشبوهة جدا بتناول كحول فاسد من نفس المنتج في إطار تأكيد التحقيقات الجارية.