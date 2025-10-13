80 بالمائة من الإصابات الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية

المختص في الأمراض الصدرية والتنفسية سمير لعرابي لـ "الشروق"

بدأت فيروسات الخريف، والتي تصيب خصوصا كبار السن والأطفال، في الانتشار، وهو ما جعل عيادات المختصين في الأمراض الصدرية والتنفسية مكتظة بالمرضى، والذين يعانون غالبا من نفس الأعراض المرضية. ولا سبيل للقضاء على هذه الفيروسات، إلا باتخاذ إجراءات وقائية معينة، بحسب توجيه الأطباء.

وفي هذا الشأن، يؤكد مختصون في الأمراض الصدرية، استقبالهم لكثير من حالات الإصابة بما يسمونه فيروسات الخريف، والتي تصيب خصوصا كبار السن والأطفال بسبب هشاشة مناعتهم، والوقاية من هذه الفيروسات، غالبا تكون بإجراءات وقائية بسيطة بعيدا عن الأدوية والمضادات الحيوية.

وفي الموضوع، يوجه المختص في الأمراض الصدرية والتنفسية، سمير لعرابي، العائلات والتي يتعرض أحد أفرادها لفيروس من فيروسات الخريف، بعدم إكثار المُكملات الغذائية للأطفال المرضى، لأن الفيتامينات لا تحمي الطفل من العدوى الحادّة، إن لم يكن هناك نقص مؤكد في نسبة هذه الفيتامنيات بجسد الطفل، والأهم حسب الطبيب هو في توفير تغذية طبيعية ومتوازنة، تضم خضارا وفواكه وبروتينا وخضارا، إضافة إلى النوم الكافي.

مراقبة تنفس الطفل المريض.. ضرورة

وينصح لعرابي، بمراقبة تنفس الطفل المريض وحالة الوعي، لملاحظة أي تغير في تنفسه سواء كان صعوبة في التنفس أم سرعة فيه، أم ازرقاق الشفاه، وقال: “ارتفاع درجات الحرارة وحده لا يعني خطورة لأنها تعبر عن مقاومة الجسد، مقارنة بصعوبات التنفس أو فقدان الوعي التي تعتبر خطيرة”.

وأكد الطبيب، على أن الإكثار من السوائل من مياه وحساء والركون للراحة، يعتبران دواء حقيقيا، يحمي الجسم من الجفاف، بينما تخفف الأدوية من حدة الأعراض فقط.

وأهم نصيحة يوجها المتحدث للأولياء، هي بتجنب شراء المضادات الحيوية لعلاج الفيروسات الصدرية والتنفسية، دون فحص من الطبيب، لأن 80 بالمائة من الإصابات الفيروسية لا تحتاج مضادات حيوية، واستعمالها الخاطئ يضعف المناعة، ويهيئ الطفل لالتهابات جرثومية لاحقة.

زيادة على عدم الإفراط في استعمال خافضات الحرارة.

ويُعلّل سمير لعرابي الأمر بأن ارتفاع درجات الحرارة ينشط جهاز المناعة بالجسم ويحد من تكاثر الفيروس، والإفراط في تخفيضها يسبب تأخرا في العلاج، ما عدا إذا تعدّت 38.5 درجة.

تهوية المنازل.. يوميا

وكما ينصح المختص في الأمراض الصدرية والتنفسية، سمير لعرابي، بتهوية المنازل خلال فصل الخريف وحتى في أيام البرد، وفي أثناء الإصابة بمختلف الفيروسات، وحسبه تهوية المنزل أهم من المعقمات، لأن الفيروسات التنفسية تتراكم في الهواء المغلق، والتهوية تقلل العدوى أكثر من أي بخاخ مطهر.

وختم المتحدث، بدعوة العائلات لتعليم أطفالها آداب العطس والكحة في المرفق، وغسل اليدين المتكرر لمدة 20 ثانية، مع رمي المنديل بعد كل استعمال، “لأن هذه التصرفات البسيطة، تقلل العدوى داخل العائلة والمدرسة، بنسبة تتجاوز 50 بالمئة”، على حد قوله.