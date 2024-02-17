80 رحلة جوية أمام الجزائريين لأداء “عمرة رمضان”

برنامج مكثّف وأسعار التذاكر تصل إلى 17 مليون سنتيم

ضبطت شركات الطيران المعنية بتنظيم رحلات العمرة لشهر رمضان المقبل، برنامج رحلاتها باتجاه البقاع المقدسة لأداء المناسك، وخصّت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المعتمرين الجزائريين بـ20 رحلة جوية، منها 8 رحلات “شارتر” بينما وضعت شركة الطيران السعودية الخاصة “فلاينس” بين يدي الوكالات السياحية 29 رحلة جوية.

تُشكّل الرحلات الجوية الخاصة بنقل المعتمرين باتجاه البقاع المقدسة هاجسا بالنسبة للوكالات السياحية المعنية بتنظيم الموسم، خاصة في فترات الذروة والإقبال الكبير على أداء المناسك لاسيما خلال الشهر الفضيل.

وتضمن برنامج رحلات الطيران خلال شهر رمضان المقبل، حسب ما اطلعت عليه “الشروق”، رحلات نظامية وأخرى “شارتر” طيلة الشهر الفضيل حيث كشفت “الجوية الجزائرية” عن برنامج خاص يتضمن 20 رحلة جوية بمعدل 3 رحلات نظامية أسبوعيا، و8 رحلات “شارتر” موزعة طيلة الشهر بمعدل رحلتين أسبوعيا تضمن ما يقارب 400 معتمر، وهو عدد غير كاف، حسب ممثلي وكالات السياحة والأسفار، نظرا للطلب الكبير على العمرة خلال الشهر الفضيل.

بالمقابل، كشفت شركة الطيران الخاصة “فلاينس” عن برنامج رحلات يقارب 29 رحلة جوية طيلة شهر رمضان من الجزائر العاصمة باتجاه المدينة المنورة أو جدة، أما بالنسبة للخطوط الجوية السعودية، فهذه الأخيرة كشفت عن برنامج رحلات مكثّف بمعدل رحلة كل يوم طيلة شهر رمضان.

وبالنسبة لأسعار التذاكر المعلنة من قبل هذه الشركات، فقد سبق وأن حدّدت “الجوية الجزائرية” سعر تذكرتها بـ14 مليون سنتيم، أما شركة الطيران السعودية، فقد بلغ سعر التذكرة على متنها 17 مليون سنتيم، في حين أعلنت شركة الطيران الخاصة “فلاينس” عن بيع تذاكر العمرة بداية من 14 مليون سنتيم إلى 16 مليون سنتيم، ويختلف سعر التذكرة حسب موعد الرحلة وفترة الذروة، والتي تكون في الغالب خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، نذير بلحاج، عن ضبط الوكالات المعنية ببرنامج رمضان والتي يزيد عددها عن 500 وكالة لرحلاتها، مشيرا إلى أن عروض الطيران الأكثر استقطابا للوكالات تلك التي تكون بصفة نظامية وطيلة أيام الشهر الفضيل، وذلك لتفادي أي اختلالات في برنامج الرحلات.

وأضاف بلحاج في هذا الإطار، أن أسعار التذاكر هي من بين أسباب ارتفاع تكلفة العمرة لهذه السنة ونفس الشيء بالنسبة لتكاليف الإقامة في البقاع المقدسة التي ارتفعت مقارنة بتلك المعروضة خلال السنوات الماضية.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن جملة من الإجراءات الخاصة بالمعتمرين خلال الشهر الفضيل، منها التأكيد على ضرورة الحصول على إذن لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة من قبل الوكالات السياحية، مع تقديم إثبات عدم إصابة الشخص بفيروس “كورونا” ومتحوراته.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن حجز تصريح مسبقا للذهاب الى المزارات عبر تطبيق “توكلنا” أو “نسك” من خلال إنشاء حساب جديد أو بإضافة الشخص المرافق، مشيرة إلى أنه يمكن أداء العمرة لذوي الأشخاص الذين يبدأ سنهم من 5 سنوات، وفقا للمصادر ذاتها.