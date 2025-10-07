80 عريضة من 20 دولة ضد الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية

يقدمها أكاديميون وحقوقيون وخبراء للجنة الأممية لتصفية الاستعمار:

ستشهد اللجنة الرابعة للجمعية العام للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة، التي انطلقت أشغالها الاثنين في نيويورك دعما دوليا كبيرا للصحراء الغربية المحتلة، حيث يعتزم أكاديميون وحقوقيون وخبراء من 20 دولة تقديم 80 عريضة للتأكيد على أن آخر مستعمرة في أفريقيا لا تزال تعاني من الاحتلال المغربي غير الشرعي.

وحسب ما أفاد به بيان مشترك للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) ومنصة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي للتضامن مع الشعب الصحراوي والجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية، سيطالب الملتمسون باحترام الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والذي ظل محروما منه لأكثر من نصف قرن.

كما سيطالبون بوضع حد لنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والتي يعتبر الشعب الصحراوي المالك الشرعي الوحيد لها، وهي حقيقة تؤكدها محكمة العدل الدولية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

كما سيطالب المتدخلون بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين تحتجزهم اجهزة القمع المغربي.

وأكد البيان المشترك أن هذه التعبئة في اللجنة الرابعة الأممية بنيويورك هي رسالة واضحة بأنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في تجاهل القضية الصحراوية ويجب استكمال إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، كما يجب أن يسمع صوت الشعب الصحراوي ويؤخذ بعين الاعتبار.

وأكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيبروك، في كلمتها خلال افتتاح أشغال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على دور هذه للجنة وعلى دعمها للمبادئ التي تؤسس لولاية هذه اللجنة المتعلقة بإنهاء الاستعمار من الأقاليم السبعة عشر المسجلة على قائمتها.

بعدها، عبرت الدول الأعضاء في اللجنة في مداخلاتها عن مواقفها من جدول الأعمال الذي يضم الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار، وكذلك الإعلان المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، حيث أعربت عدة دول عن دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وطالبت بإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

وستتواصل أشغال اللجنة الرابعة على مدار الأيام القادمة، حيث ستشرع بداية من الأربعاء في الاستماع إلى مداخلات الملتمسين الذين سيقدمون أمام اللجنة شهاداتهم حول الوضع في إقليم الصحراء الغربية المسجلة على جدول أعمال اللجنة و إبراز كل ما له صلة بموضوع حقوق الإنسان و خروقات دولة الاحتلال المغربي ونهبها المستمر لثروات الشعب الصحراوي، وكذلك للتأكيد على حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير المصير و الحرية و الاستقلال.

وفي تصريح لـ”وأج”، أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة و المنسق مع المينورسو، محمد سيدي عمار، أن اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام سيكون محطة أخرى هامة لتأكيد الدول على دعمها لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال وللمطالبة الملحة بالتعجيل بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا و بإيلاء العناية اللازمة لموضوع حقوق الإنسان في ظل استمرار الاحتلال المغربي في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و نهبه المتواصل لخيرات الشعب الصحراوي و مراهنته على تكريس الواقع الاستعماري.